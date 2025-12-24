ट्रॉली बैग में महिला की लाश, नाले में खून रिसता देख दंग रह गया किसान; दौड़ी पहुंची पुलिस

संक्षेप: गेहूं के खेत में सिंचाई कर रहे किसान की नजर जब ट्राली बैग पर पड़ी तो वह नजदीक पहुंचा। उसमें से खून निकल रहा था। ट्रॉली बैग की सूचना कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्राली बैग को नाले से बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद भी शव की पहचान नहीं हो सकी।

यूपी के महाराजगंज के परसामलिक थाना क्षेत्र के सेखुआनी गांव में स्थित बघेला पुल के नीचे नाले में बुधवार की दोपहर काले रंग के ट्राली बैग में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बगल में गेहूं के खेत में सिंचाई कर रहे किसान की नजर जब ट्राली बैग पर पड़ी तो वह नजदीक पहुंचा। उसमें से खून निकल रहा था। ट्रॉली बैग की सूचना कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्राली बैग को नाले से बाहर निकाला। फोरेंसिक टीम ने हर पहलु की जांच-पड़ताल कर शव पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काफी मशक्कत के बाद भी शव की पहचान नहीं हो सकी।

महिला के शव वाला ट्रॉली बैग नौतनवा-ठूठीबारी मुख्य मार्ग पर स्थित बघेला पुल के नीचे के नाले में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपितों ने महिला की हत्या कर उसे ट्राली बैग में बंद कर नाले में डाल दिया होगा। पुलिस के मुताबिक शव कुछ दिन पुराना लग रहा है।

जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुला लिया। पुलिस हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी है। शव से निकलते खून को देखकर लोग आशंका जता रहे हैं कि हत्या हुए बहुत समय नहीं बीता है। हालांकि, पुलिस घटना कुछ दिन पुरानी मान रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीम के काफी प्रयास के बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है।