फार्मर योजना से यूपी के किसानों की बदलेगी दशा और दिशा, नई तकनीक से बनेंगे स्मार्ट

कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई फार्मर (फार्मर एडॉप्टेशन रिलेटेड मेजर फॉर इनवायरमेंटल रीजेनरेशन) नामक योजना को गेट फाउंडेशन के माध्यम से प्रदेश के 255 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है।

UP Farmer News: खेती में बढ़ती चुनौतियों विशेष कर जलवायु परिवर्तन के दुश्प्रभाव के बीच फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि कर यूपी का किसान अब स्मार्ट बनेगा। कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई फार्मर (फार्मर एडॉप्टेशन रिलेटेड मेजर फॉर इनवायरमेंटल रीजेनरेशन) नामक योजना को गेट फाउंडेशन के माध्यम से प्रदेश के 255 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी जिम्मेदारी निभा रहे पीपीजी एडवाइजरी की ओर से शनिवार को एक सीधा संवाद कार्यक्रम (राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस) का आयोजन किया गया जिसमें किसानों के अलावा वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं नीति निर्धारक, अधिकारियों ने भाग लिया।

इस दौरान वक्ताओं ने तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा की हमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के निराकरण एवं इसकी चुनौतियो के बीच बढ़ती आबादी के लिए फसलों की उत्पादकता और उसका उत्पादन बढ़ाना होगा। अलग-अलग क्षेत्रों से जुटे विशेषज्ञों ने इसमें एआई के सहयोग की जमकर वकालत की और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करा रहा है। अब तो किसान अपनी भाषा में मौसम के पूर्वानुमान के साथ-साथ फसलों की बुवाई से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक की सारी जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हासिल कर रहे हैं।

पशुपालन के प्रति किसानों में घटती रुचि पर जताई चिंता नीति आयोग की पूर्व विशेष सचिव शालिनी प्रसाद ने कहा की रसायनों के बेहिसाब प्रयोग से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए हमें अभी से कृषकों को समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जिसमें बायो फर्टिलाइजर, हरी खाद एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा। पशुपालन एवं दूग्ध विकास के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे परिस्थितियों का सामना करने में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने पशुपालन के प्रति किसानों में घटती रुचि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहां की इन्हीं कारणों से खेतों की मिट्टी में जीवाश्म कार्बन कम हो रहा हैं।

हमे किसानों को की मनोदशा को भी बदलना होगा कृषि निदेशक डॉ पंकज त्रिपाठी ने जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल में गिरावट एवं वर्ष की प्रकृति में भारी बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें किसानो की मनोदशा को भी बदलना होगा। यूपी में सभी किसान हरी खाद तो चाहते हैं लेकिन उसका बीज उगाना नहीं चाहते। हमें किसानों को न्यूट्रीशनल स्मार्ट, वाटर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट, वेदर स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट और नॉलेज स्मार्ट बनाना होगा। साथ ही खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही दिशा में प्रयोग करना होगा। पी पीजी ठीक हो जाते थे एडवाइजरी के प्रधान सलाहकार एवं पूर्व अपर मुख्य सचिव, कृषि, अमित मोहन प्रसाद ने क्लाइमेट स्मार्ट फार्म स्थापित करने को लेकर 3 एफ एवं 4 पिलर्स की अवधारणा का प्रस्तुतीकरण किया।