किसान नेता ने चुपके से कर ली दूसरी शादी, करवा चौथ पर पति के घर पहुंच गई डॉक्टर बीवी, फिर...

यूपी के फिरोजाबाद जिले जसराना से आने वाले एक किसान नेता ने दिल्ली निवासी महिला चिकित्सक से चोरी-छिपे शादी रचा ली। शादी के वक्त किसान नेता भारतीय किसान यूनियन सावित्री के जिलाध्यक्ष के रूप में तैनात थे। बाद में जब महिला चिकित्सक को किसान नेता के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया। किसान नेता ने कहा कि पहली पत्नी से तलाक के बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे, महिला चिकित्सक के इनकार के बाद भी दबाव बनाने लगा। करवाचौथ पर महिला चिकित्सक अपने भाइयों एवं मां के साथ आरोपी के घर पहुंची तो उसके भाई को बंधक बना लिया और परिजनों के साथ मारपीट की। जसराना पुलिस ने उन्हें छुड़ाया।

शिव विहार करावल नई दिल्ली निवासी रजनी यादव चिकित्सक हैं। रजनी की अगस्त 2022 में मुलाकात फेसबुक पेज पर किसान यूनियन सावित्री के तत्कालीन जिलाध्यक्ष पलिया सोयम नगला नथुआ निवासी ब्रजमोहन उर्फ बिरजू के साथ हुई थी। मुलाकात के कुछ दिन बाद ही बिरजू ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन रजनी ने इनकार कर दिया। रजनी का आरोप है कि 12 जून 2024 को बिरजू एक गुरुजी एवं अन्य लोगों को साथ लेकर रजनी के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचा तथा जबरन उसके साथ शादी कर ली। शादी के बाद बिरजू उसे कभी घर नहीं ले गया। दिल्ली में वह अपने घर पर रही थी। करीब एक वर्ष बाद रजनी को पता चला कि ब्रजमोहन पहले से शादीशुदा है तथा एक बच्चे का पिता है।

इस पर उसने आपत्ति जताई तो ब्रजमोहन रजनी पर कोर्ट मैरिज के लिए दबाव बनाने लगा। दस अक्तूबर को साढ़े नौ बजे रजनी अपने भाई प्रवीन एवं पवन तथा मां सुधा देवी के साथ नगला नथुआ जसराना पहुंची तो वहां पर ब्रजमोहन के साथ सुदीप यादव, लक्ष्मन सिंह सहित 15-20 लोग उपस्थित थे। रजनी का आरोप है जब उसने ब्रजमोहन से कहा कि फोन पर क्यों परेशान कर रहे हो तो सुदीप ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। ब्रजमोहन बेंचा एवं अन्य ने फावड़े के साथ रजनी के साथ उसके भाइयों एवं मां पर हमला बोल दिया। रजनी का कहना है कि जब उन्होंने गाड़ी में बैठकर गांव से जाने का प्रयास किया तो ब्रजमोहन एवं अन्य लोगों ने उसके भाई प्रवीन को गाड़ी से खींच लिया। प्रवीन को गोदाम में बंधक बना लिया। रजनी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। डायल 112 के पहुंचने पर थाने में बात की तो थाना पुलिस ने प्रवीन को छुड़ाया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सितंबर 2025 में हुई जानकारी तो बुलाई पंचायत रजनी का आरोप है कि एक सितंबर 2025 को उसे पता चला कि ब्रजमोहन पहले से शादीशुदा है तथा उसके पहली पत्नी से एक बेटा भी है। रजनी ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में पंचायत बुलाई तो उसमें ब्रजमोहन ने कहा कि उसका उसकी पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा है तथा तलाक के बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इसके बाद वह बगैर तलाक के ही कोर्ट मैरिज करने का दबाव बनाते हुए धमकी देने लगा।

गल्ले का कारोबार करता है किसान नेता किसान होने के साथ ही ब्रजमोहन उर्फ बिरजू अनाज एवं गल्ले का काम भी करता है। हालांकि दूसरी शादी का विवाद सामने आने के बाद में ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसे हटा चुके हैं, लेकिन पूर्व में जिलाध्यक्ष रहने के कारण उसे किसान नेता के नाम से ही जाना जाता है।