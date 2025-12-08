Hindustan Hindi News
जमीन के लिए किसान को लखनऊ से किया अगवा, हत्या कर उन्नाव में जला दी लाश

संक्षेप:

Dec 08, 2025 11:43 am ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ के निगोहा के दखिना गांव से लापता किसान शिव प्रकाश उर्फ कबीर के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। किसान लापता नहीं हुआ था, बल्कि उसे जमीन विवाद के चलते अपहरण कर हत्या कर दी गई और पड़ोसी जिले उन्नाव के बीघापुर इलाके में शव को जला कर ठिकाने भी लगा दिया गया। करीब 25 दिनों से परिजन किसान की खोज में भटक रहे थे, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से मामले का राजफाश करते हुए एक प्रॉपर्टी डीलर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दखिना गांव निवासी शिव प्रकाश पेशे से किसान था। उसकी जमीन का कुछ हिस्सा एक निजी प्लॉटिंग साइट में शामिल था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। मृतक दो भाइयों में छोटा था। बड़े भाई ने अपना हिस्सा पहले ही बेच दिया था, जबकि मां के हिस्से की जमीन की वसीयत शिव प्रकाश के नाम कर दी गई थी। बाद में बड़ा भाई मां को अपने साथ ले गया और पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर जमीन को बिचौलियों के माध्यम से बेच दिया। जब शिव प्रकाश को इस हेराफेरी की जानकारी हुई, तो उसने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया और उसकी लगातार पैरवी कर रहा था। मुकदमे के चलते कंपनी ने जमीन बिचौलियों पर दस्तावेज दुरुस्त कराने का दबाव बनाया। इसी दबाव के चलते बिचौलियों ने शिव प्रकाश पर मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दीं, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं हुआ। इससे नाराज होकर नगराम निवासी बिचौलिया सुजीत श्रीवास्तव ने अपने साथियों दिलीप रावत, पिंटू रावत व दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर की शाम आरोपियों ने फोन पर शिव प्रकाश को लालपुर टावर के पास बुलाया और कार में बैठा लिया। रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को उन्नाव जिले के बीघापुर ले जाकर जला दिया गया। उधर, शिव प्रकाश के दोस्त सुरेंद्र कुमार ने 19 नवंबर को निगोहां थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सर्विलांस व तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचते हुए पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया। एसओ निगोहां अनुज कुमार तिवारी के मुताबिक, जमीन विवाद के चलते सुनियोजित तरीके से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों से पूछताछ जारी है और शेष साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। घटना से गांव में दहशत व आक्रोश का माहौल है, वहीं परिजन न्याय की मांग को लेकर पीड़ा में हैं।

