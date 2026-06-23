किसान ने मौत को दी मात! 3 मिनट तक तेंदुए से लड़ता रहा, दरांती के वार से बचाई अपनी जान

अमरोहा में एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। जब तेंदुआ उसे दबोचकर खेत में खींचने का प्रयास किया तो किसान ने हिम्मत दिखाते हुए भिड़ गया। दरांती से ताबड़तोड़ वार करने पर तेंदुआ उसे छोड़कर भाग गया। हालांकि इस संघर्ष में किसान के शरीर पर 22 गहरे जख्म मिले।

UP News: यूपी के अमरोहा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चारा काट रहे एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए ने उसे दबोचकर खेत में खींचने का प्रयास किया। लेकिन किसान ने हिम्मत दिखाते हुए भिड़ गया और दरांती से ताबड़तोड़ वार कर दिया। लगभग 3 मिनट तक चले संघर्ष के बाद तेंदुआ किसान को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इस हमले में गंभीर रूप से युवक भी घायल हो गया उसके शरीर पर 22 गहरे जख्म आए थे। उधर, परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

ये घटना देहात थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर इंतेजाम अली गांव का है। जहां किसान इंद्रपाल सिंह सोमवार सुबह वह खेत पर चारा लेने गए थे। करीब सात बजे चारा काटते समय झाड़ियों से बाहर निकले तेंदुआ ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ उन्हें खींचते चारे के खेत में ले जाने लगा लेकिन इंद्रपाल हिम्मत जुटाते हुए तेंदुआ से भिड़ गए। खींचतान के बीच दोनों में करीब तीन मिनट तक संघर्ष चलता रहा। तेंदुआ पीछे हटकर उन पर झपट्टा मारता तो वह दरांती से उस पर जवाबी हमला कर देते। आखिर में तेंदुआ उन्हें जख्मी कर जंगल की ओर भाग गया। हमले में इंद्रपाल सिंह गंभीर घायल हो गए। जिंदगी बचाने की इस जद्दोजहद में हुए संघर्ष में उनके शरीर तेंदुआ के हमले के 22 जख्म बन गए।

तेंदुआ के जाने के बाद खून से लथपथ इंद्रपाल गांव की तरफ भागे। गांव में जाकर उन्होंने ग्रामीणों को तेंदुए के हमले की सूचना दी। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत मच गई। परिजनों ने इंद्रपाल सिंह को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ग्राम प्रधान महेश कुमार ने वन विभाग को सूचना दे दी। वन क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार, उमेश कुमार व राम सिंह के नेतृत्व में टीम थोड़ी देर में ही गांव पहुंच गई।ग्रामीणों के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो इंद्रपाल सिंह के खेत के पास स्थित एक अन्य गन्ने के खेत में शावक मिला। इसके बाद विभाग ने जंगल में पिंजरा लगा दिया है। वन अधिकारियों का मानना है कि तेंदुआ मादा है, इसके चलते ही शावक को भी वहीं रखा गया है। दूसरी तरफ तेंदुए के हमले के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। महिलाओं और बच्चों के खेत और जंगल की ओर जाने पर रोक लगा दी गई है।