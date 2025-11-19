Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFarmer falls at SDM feet says If I dont get justice my address will be the crematorium
VIDEO: एसडीएम के पैरों पर गिरा किसान, कहा- इंसाफ नहीं मिला तो मेरा पता श्मशान होगा

संक्षेप: मेरेठ कलेक्ट्रेट में उस समय हंगामा मच गया, जब जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान एक किसान सदर एसडीएम दीक्षा जोशी के पैरों में गिर पड़ा। किसान का कहना था कि पैसे न देने पर लेखपाल ने उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा दी है और सुधार न होने पर वह जान देने को मजबूर हो जाएगा।

Wed, 19 Nov 2025 07:40 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ कलक्ट्रेट में उस समय हंगामा मच गया। जब जमीन विवाद से परेशान एक किसान अचानक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर दीक्षा जोशी के पैरों में गिर पड़ा। किसान का आरोप है कि सरूरपुर क्षेत्र में तैनात लेखपाल उससे जमीन संबंधी रिपोर्ट लगाने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। पैसा न देने पर लेखपाल ने उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा दी, जिसकी वजह से उसका मामला प्रभावित हो गया है। किसान ने यहां तक कह दिया कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगा।

कलीना गांव निवासी किसान राजीव ने बताया कि उसके पिता रविंद्र सिंह और गांव के ही सत्येंद्र सिंह के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले की सुनवाई पहले एसडीएम सदर संदीप भागिया की अदालत में हुई थी, जहां राजीव के पक्ष में निर्णय दिया गया था। बाद में दूसरी ओर से अपील की गई और पूर्व आदेश को निरस्त करा दिया गया। इसके बाद यह मामला वर्तमान एसडीएम सदर दीक्षा जोशी की अदालत में पहुंचा है।

सुनवाई के दौरान संबंधित लेखपाल सुरेंद्र कुमार ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसे अदालत ने सही माना। इस बीच किसान ने विरोध जताते हुए एसडीएम के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि लेखपाल ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी और उसके मना करने पर जानबूझकर गलत रिपोर्ट लगाई गई। राजीव ने यह भी कहा कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई, तो उसका अगला पता श्मशान ही होगा।

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही एसीएम रश्मि वर्णवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और किसान को शांत कराया। अधिकारियों ने किसान को आश्वासन दिया कि न्याय में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा और पूरे मामले की जांच प्रक्रियानुसार की जाएगी। एसडीएम सदर दीक्षा जोशी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही निर्णय दिया जाएगा और किसान की शिकायत की जांच कराई जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद कलक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक तनाव और अफरा-तफरी का माहौल रहा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
