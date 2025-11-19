VIDEO: एसडीएम के पैरों पर गिरा किसान, कहा- इंसाफ नहीं मिला तो मेरा पता श्मशान होगा

संक्षेप: मेरेठ कलेक्ट्रेट में उस समय हंगामा मच गया, जब जमीन विवाद की सुनवाई के दौरान एक किसान सदर एसडीएम दीक्षा जोशी के पैरों में गिर पड़ा। किसान का कहना था कि पैसे न देने पर लेखपाल ने उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा दी है और सुधार न होने पर वह जान देने को मजबूर हो जाएगा।

यूपी के मेरठ कलक्ट्रेट में उस समय हंगामा मच गया। जब जमीन विवाद से परेशान एक किसान अचानक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर दीक्षा जोशी के पैरों में गिर पड़ा। किसान का आरोप है कि सरूरपुर क्षेत्र में तैनात लेखपाल उससे जमीन संबंधी रिपोर्ट लगाने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। पैसा न देने पर लेखपाल ने उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा दी, जिसकी वजह से उसका मामला प्रभावित हो गया है। किसान ने यहां तक कह दिया कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगा।

कलीना गांव निवासी किसान राजीव ने बताया कि उसके पिता रविंद्र सिंह और गांव के ही सत्येंद्र सिंह के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले की सुनवाई पहले एसडीएम सदर संदीप भागिया की अदालत में हुई थी, जहां राजीव के पक्ष में निर्णय दिया गया था। बाद में दूसरी ओर से अपील की गई और पूर्व आदेश को निरस्त करा दिया गया। इसके बाद यह मामला वर्तमान एसडीएम सदर दीक्षा जोशी की अदालत में पहुंचा है।

सुनवाई के दौरान संबंधित लेखपाल सुरेंद्र कुमार ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसे अदालत ने सही माना। इस बीच किसान ने विरोध जताते हुए एसडीएम के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि लेखपाल ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी और उसके मना करने पर जानबूझकर गलत रिपोर्ट लगाई गई। राजीव ने यह भी कहा कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई, तो उसका अगला पता श्मशान ही होगा।