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IGRS की जांच के दौरान किसान की मौत, भीड़ का भड़का गुस्सा; SDM ने मकान में ली शरण

By Ajay Singh
हिन्दुस्तान टीम, रुद्रपुर (देवरिया)
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किसान की मौत होते ही उनके परिवारीजन और मौके पर मौजूद ग्रामीण गुस्से से भड़क गए। भीड़ ने SDM की गाड़ी के आगे सर्वजीत के शव को रखकर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ते देख एसडीएम अपनी गाड़ी छोड़ वहां से निकले। एसडीएम ने पास के एक मकान में शरण ले ली। पुलिस के आने पर ही वहां से निकले।

IGRS की जांच के दौरान किसान की मौत, भीड़ का भड़का गुस्सा; SDM ने मकान में ली शरण

Farmer dies during IGRS investigation : उत्तर प्रदेश के देवरिया में आईजीआरएस की जांच के दौरान एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद परिवारीजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। वे एसडीएम पर डांटने-फटकारने का आरोप लगाने लगे। गुस्साई भीड़ ने किसान की लाश को एसडीएम की गाड़ी के सामने रखकर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। भीड़ का गुस्सा देख एसडीएम किसी तरह वहां से निकले और पास के एक मकान में शरण ली। किसान के परिवारीजनों का आरोप है कि एसडीएम और दूसरे पक्ष के लोगों ने किसान को डांटा-फटकारा जिससे किसान की मौत हो गई। घटना के बाद रुद्रपुर के अलावा एकौना और मदनपुर थाने की पुलिस भी मौके पर बुला ली गई है।

घटना, देवरिया की रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के पिड़हनी गांव की है। ग्रामीणों के मुताबिक किसान की मौत एसडीएम की मौजूदगी में हुई। पिड़हनी गांव के रहने वाले बैजनाथ यादव पुत्र स्व.रामश्रृंगार यादव ने गांव के ही सर्वजीत यादव पुत्र स्व.रघुवीर यादव पर खलिहान और आबादी की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार की शाम एसडीएम अवधेश कुमार निगम मौके पर मामले की जांच करने पहुंचे थे। परिवारीजनों का आरोप है कि जांच के दौरान एसडीएम के साथ ही दूसरे पक्ष के लोग सर्वजीत (उम्र 62 वर्ष) को डांटने फटकारने लगे। इसी दौरान सर्वजीत मौके पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई।

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सर्वजीत की सांसें थमते ही बदला माहौल, भड़क गए गांववाले

सर्वजीत की मौत होते ही उनके परिवारीजन और मौके पर मौजूद ग्रामीण गुस्से से भड़क गए। देखते ही देखते भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी के आगे सर्वजीत के शव को रखकर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ते देख एसडीएम अपनी गाड़ी छोड़ वहां से निकले और पास के एक मकान में शरण ले ली। सूचना मिलते ही सीओ सत्येन्द्र कुमार राय, तहसीलदार चन्द्रशेखर वर्मा, प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर, नायब तहसीलदार अनिल तिवारी भारी पुलिस बल के साथ पिड़हनी पहुंचे। पुलिस टीम के साथ अधिकारियों के पहुंचने पर एसडीएम अवधेश कुमार निगम घर से बाहर निकले और दुबारा ग्रामीणों से बातचीत शुरू हुई। देर शाम तक अधिकारियों से परिजनों की बातचीत जारी थी। मौके पर रुद्रपुर कोतवाली के अलावा एकौना और मदनपुर भी बुला ली गई है। बरहज के एसडीएम हरिशंकर लाल को भी मौके पर भेजा गया है।

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घटना के बाद घर में मचा कोहराम

किसान की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। सर्वजीत की पत्नी शीला देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। पत्नी व उनके योगेन्द्र यादव, रोशेन्द्र यादव व रामदयाल यादव दहाड़े मारते हुए एसडीएम की गाड़ी के आगे शव से लिपट कर दहाड़े मार रहे थे। परिजनों सर्वजीत के साले अहलादपुर मरकड़ी के रहने वाले रामलखन यादव के आने का इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि रामलखन के आने के बाद ही वे आगे कुछ निर्णय करेंगे।

क्या बोले एसडीएम

एसडीएम अवधेश कुमार निगम ने बताया कि आईजीआरएस प्रकरण की जांच करने वह मौके पर गए थे। वहां दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर मामले का हल निकाला जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति अचेत होकर गिर गए और उनकी मौत हो गई। डांटने-फटकारने की बात पूरी तरह गलत है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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