बरेली में जमीन के विवाद के चलते बुजुर्ग किसान ने खुदकुशी कर ली। तीन पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और एक सीओ समेत पांच-छह लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए धमकाने का आरोप लगाया है।

बरेली, संवाददाता। यूपी के बरेली में जमीन के विवाद के चलते बुजुर्ग किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तीन पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और एक सीओ समेत पांच-छह लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए धमकाने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित जिला पंचायत सदस्य के पति ने रिपोर्ट दर्ज न होने पर किसान संगठनों के साथ प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

बहेड़ी के गांव पचपेड़ा निवासी किसान 60 साल के सरदार भगवान सिंह शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जहर खाने के बाद पड़ोस के गांव राजपुर में रहने वाले अपने साले गुरुमुख के पास पहुंचे। गुरुमुख उन्हें उपचार के लिए रुद्रपुर लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को घर ले आए और शाम करीब चार बजे 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को भगवान सिंह की डायरी में लिखा तीन पन्ने का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और एक सीओ समेत पांच-छह लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था।

आरोप है कि उनकी खरीदी हुई 12 एकड़ जमीन को कुलपति ने धोखे से बैनामा करा लिया और अब जमीन खाली करने के लिए धमकियां दी जा रही थीं, जबकि लंबे समय से यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी करना बताकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, उनके परिजन एफआईआर दर्ज होने से पहले शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस घटना को लेकर जिला पंचायत सदस्य के पति सरदार इकबाल सिंह चीमा ने भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर किसान संगठनों के साथ शव रखकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ संतोष कुमार ने परिजन से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

75 साल से चल रहा था विवाद किसान भगवान सिंह के परिजन का कहना है कि पचपेड़ा की इस जमीन को लेकर दूसरे लोगों से करीब 75 साल से विवाद चल रहा है। लेकिन वे लोग 1995 में इसे खरीदने के बाद से ही काबिज थे और खेती करने के साथ ही वहीं पर रहते भी थे। कुलपति ने साल2025 में यह जमीन खरीदी और तब से ही उन पर इसे खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था।

किसान भगवान सिंह के बेटे अधिवक्ता भाग सिंह ने बताया कि उनके पिता ने यह जमीन वर्ष 1995 में गुरुनाम सिंह से खरीदी थी। तब से ही वे लोग इस पर खेती करते थे और रहते थे। मगर जमीन के पुराने मालिकों के बीच वर्ष 1951 से विवाद चल रहा था। हरप्रिया जोगीठेर की एक महिला के नाम पर चकबंदी के जरिये यह जमीन वर्ष 2015 में पहुंची तो वह इसके खिलाफ बरेली कोर्ट पहुंचे लेकिन उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया तो वे लोग हाईकोर्ट चले गए और अब यह मामला वहीं पर विचाराधीन है।