मधुमक्खियों के झुंड का किसान पर हमला, भागने का मौका नहीं मिला; चीख-पुकार के बीच दर्दनाक मौत
बांदा में एक किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। किसान लगातार चीखता-चिल्लाता रहा और मधुमक्खियां उसे लगातार डंक मारती रहीं। किसान को लोगोंं ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन बचा नहीं सके। उसने तड़प-तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से लोगों के बीच मधुमक्खियों की दहशत फैल गई है।
बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में खेत से घर लौट रहे एक किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उसे इस कदर घेर लिया कि बचने के लिए भागने का मौका तक नहीं मिला। किसान की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन मधुमक्खियों के हमलावर झुंड के चलते कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोगों ने दूर से ही उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मधुमक्खियां लगातार डंक मारती रहीं और किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाद में पहुंचे परिजनों ने कपड़े डालकर मधुमक्खियों को भगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
कमासिन थाना क्षेत्र के साड़ा सानी निवासी संग्राम सिंह ने बताया कि उसका 45 वर्षीय बड़ा भाई विजय सिंह खेती-किसानी करता था। रविवार शाम वह खेत देखने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते मधुमक्खियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और डंक मारने लगीं। अचानक हुए हमले से विजय संभल नहीं सका। उसने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मधुमक्खियों के लगातार हमले के आगे बेबस हो गया।
विजय की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। हालांकि, मधुमक्खियों का झुंड लगातार हमला कर रहा था। ऐसे में लोग दूर से ही उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उसके नजदीक नहीं पहुंच सका। इस दौरान विजय लगातार चीखते और खुद को बचाने की गुहार लगाते रहे। मधुमक्खियों के हमले की जानकारी मिलने पर विजय के परिवारीजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कपड़े डालकर किसी तरह मधुमक्खियों को भगाया और विजय को संभाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
संग्राम सिंह ने बताया कि विजय के पास करीब सात बीघा खेती की जमीन थी। वह खेती करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत से पत्नी अर्चना सिंह और चार बच्चों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। विजय अपने पीछे दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग मधुमक्खियों की दहशत से भर गए हैं। जिन लोगों ने विजय को मधुमक्खियों के झुंड के बीच फंसा और चीखता-पुकारता देखा वे उस हृदयविदारक दृश्य को भूल नहीं पा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें