मधुमक्खियों के झुंड का किसान पर हमला, भागने का मौका नहीं मिला; चीख-पुकार के बीच दर्दनाक मौत

बांदा में एक किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। किसान लगातार चीखता-चिल्लाता रहा और मधुमक्खियां उसे लगातार डंक मारती रहीं। किसान को लोगोंं ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन बचा नहीं सके। उसने तड़प-तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से लोगों के बीच मधुमक्खियों की दहशत फैल गई है।

बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में खेत से घर लौट रहे एक किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उसे इस कदर घेर लिया कि बचने के लिए भागने का मौका तक नहीं मिला। किसान की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन मधुमक्खियों के हमलावर झुंड के चलते कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोगों ने दूर से ही उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मधुमक्खियां लगातार डंक मारती रहीं और किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाद में पहुंचे परिजनों ने कपड़े डालकर मधुमक्खियों को भगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

कमासिन थाना क्षेत्र के साड़ा सानी निवासी संग्राम सिंह ने बताया कि उसका 45 वर्षीय बड़ा भाई विजय सिंह खेती-किसानी करता था। रविवार शाम वह खेत देखने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते मधुमक्खियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और डंक मारने लगीं। अचानक हुए हमले से विजय संभल नहीं सका। उसने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मधुमक्खियों के लगातार हमले के आगे बेबस हो गया।

विजय की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। हालांकि, मधुमक्खियों का झुंड लगातार हमला कर रहा था। ऐसे में लोग दूर से ही उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उसके नजदीक नहीं पहुंच सका। इस दौरान विजय लगातार चीखते और खुद को बचाने की गुहार लगाते रहे। मधुमक्खियों के हमले की जानकारी मिलने पर विजय के परिवारीजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कपड़े डालकर किसी तरह मधुमक्खियों को भगाया और विजय को संभाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।