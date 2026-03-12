मोनालिसा से शादी कर फरमान ने परिवार से खत्म किया रिश्ता, परिजन बोले-उसे घर में घुसने नहीं देंगे

महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा से बागपत के फरमान नाम के युवक ने केरल में शादी कर ली। इसके बाद उसने परिवार से अपने रिश्ते खत्म कर लिए। इस पर फरमान के परिजनों नाराजगी जताते हुए कहा है कि उसे घर में घुसने नहीं देंगे।

UP News: महाकुंभ में अपनी आंखों के चलते वायरल हुई मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। केरल में मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड से एक मंदिर में शादी कर ली है, उसका बॉयफ्रेंड बागपत के पलड़ी गांव का रहने वाला फरमान खान है। इस शादी की खबर मिलते ही फरमान के परिजन भड़क गए हैं। परिजनों ने कहा कि मोनालिसा से शादी कर फरमान ने खुद हम लोगों से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, अब उसे घर में नहीं घुसने देंगे।

बताया जा रहा है कि मोनालिसा और फरमान करीब डेढ़ साल से एक दूसरे को जानते थे। शादी करने से पहले दोनों ने अपने परिजनों से इस बारे में बात की थी लेकिन दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। बताया जा रहा है कि जब परिवार ने इनकी शादी और रिश्ते का विरोध किया तो मोनालिसा और फरमान ने केरल के एक मंदिर में जाकर हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कर ली।

फेसबुक से हुई रिश्ते की शुरुआत बताया जा रहा है कि दोनों की बातचीत की शुरुआत करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक से हुई। यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। फरमान के मुताबिक मोनालिसा ने ही उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि उन्होंने शुरू में उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन छह महीने बाद फिल्म में साथ काम करने के दौरान आखिरकार वह उन्हें डेट करने के लिए मान गए और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया।

सारे सपने तोड़ दिए, हम उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे इस संबंध में फरमान के परिजनों का कहना है कि फरमान ने यह बहुत बड़ी गलती की है। फरमान के पिता जफर का कहना है कि मैं खुद बीमार हूं, हम उसकी शादी समाज में कराना चाहते थे लेकिन उसने परिवार के खिलाफ जाकर मोनालिसा से शादी कर ली। उसने परिवार वालों से कोई बात नहीं की, उसका फोन भी तभी से बन्द चल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार वालों को बस ये पता था कि मोनालिसा और फरमान एक साथ काम करते हैं और दोस्त हैं, लेकिन शादी करने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम उसे घर में भी नहीं घुसने देंगे। फरमान के पिता जाफर का कहना था कि परिवार वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने सभी के सपनों पर पानी फेर दिया। उसने परिवार वालों को धोखा दिया, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे।

मणिपुर फाइल्स में साथ काम कर रहे हैं दोनों पलड़ी के जनता इंटर कॉलेज से इंटर और बड़ौत के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज से ग्रेजुशन करने के बाद फरमान दिल्ली चला गया था। फरमान बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखता था और फिल्मों में जाने की तैयारी भी उनसे शुरू कर दी थी। वह मोनालिसा के साथ मणीपुर फाइल्स फ़िल्म काम कर रहा हैं। फरमान के पिता जफर ने बताया कि चारों बेटों में फरमान को बचपन से ही नाटक का शौक था वह स्कूल कॉलेज में भी नाटकों में हिस्सा लेता था। थऐटर के लिए ही वह पढ़ाई के बाद दिल्ली चला गया फिर मुंबई से चेन्नई पहुंचा। अब मुंबई में अपना स्टूडियो चला रहा है, यहीं उसकी मुलाकात मोनालिसा से हुई लेकिन उसने शादी का गलत फैसला लिया है।