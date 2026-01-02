BJP विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक के बाद निधन, बरेली के अस्पताल में ली आखिरी सांस

संक्षेप: फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर श्याम बिहारी सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए थे।

बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर श्याम बिहारी सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए थे। बैठक के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। सांस लेने में दिक्कत होने पर श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में ही लेट गए। आराम न मिलने पर उन्हे पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर के तमाम प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर श्याम बिहारी फरीदपुर से दूसरी बार विधायक बने थे। पहली जनवरी को उन्होंने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। निधन की सूचना पर शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल और आवास पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार जीते थे श्याम बिहारी लाल फरीदपुर की सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉ श्याम बिहारी लाल ने दूसरी बार जीत हासिल करके कीर्तिमान हासिल किया था। 2017 में डॉ. श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि आजादी के बाद से गठित हुई फरीदपुर की विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। रूहेलखंड विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉ श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर विधानसभा का इतिहास बदल कर सपा प्रत्याशी को पराजित करके 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। समर्थकों में खुशी का माहौल है। वर्ष 2017 में डॉ श्याम बिहारी लाल ने सियाराम सागर को पराजित करके जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा के डॉ श्याम बिहारी लाल ने विधानसभा का इतिहास बदलते हुए दोबारा लगातार जीत हासिल की है।