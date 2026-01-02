Hindustan Hindi News
BJP विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक के बाद निधन, बरेली के अस्पताल में ली आखिरी सांस

BJP विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक के बाद निधन, बरेली के अस्पताल में ली आखिरी सांस

संक्षेप:

फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर श्याम बिहारी सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए थे।

Jan 02, 2026 05:02 pm IST
बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर श्याम बिहारी सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए थे। बैठक के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। सांस लेने में दिक्कत होने पर श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में ही लेट गए। आराम न मिलने पर उन्हे पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर के तमाम प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर श्याम बिहारी फरीदपुर से दूसरी बार विधायक बने थे। पहली जनवरी को उन्होंने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। निधन की सूचना पर शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल और आवास पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार जीते थे श्याम बिहारी लाल

फरीदपुर की सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉ श्याम बिहारी लाल ने दूसरी बार जीत हासिल करके कीर्तिमान हासिल किया था। 2017 में डॉ. श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि आजादी के बाद से गठित हुई फरीदपुर की विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। रूहेलखंड विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉ श्याम बिहारी लाल ने फरीदपुर विधानसभा का इतिहास बदल कर सपा प्रत्याशी को पराजित करके 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। समर्थकों में खुशी का माहौल है। वर्ष 2017 में डॉ श्याम बिहारी लाल ने सियाराम सागर को पराजित करके जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा के डॉ श्याम बिहारी लाल ने विधानसभा का इतिहास बदलते हुए दोबारा लगातार जीत हासिल की है।

विधायक के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख

बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल के निधन की खबर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफार्म पर सीएम योगी ने लिखा, माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल।

