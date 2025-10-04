तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत का मकान सील, अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने की कार्रवाई
26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तौकीर रजा खां को शरण देने वाले फरहत खां के फाइक इंक्लेव स्थित मकान पर शनिवार को कार्रवाई की गई।
26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तौकीर रजा खां को शरण देने वाले फरहत खां के फाइक इंक्लेव स्थित मकान पर शनिवार को कार्रवाई की गई। बीडीए ने गुरुवार तक का समय देते हुए फरहत खां को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। शनिवार को जिला प्रशासन और बीडीए की टीम फरहत के घर पहुंची। मकान खाली पड़ा हुआ था। टीम ने मुख्य गेट पर ताला को तोड़कर अपना ताला लगा दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस-प्रशासन के साथ ही नगर निगम ने भी बड़ी तादात में फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम की टीम ने सैलानी बाजार में दुकानों के बाहर किया गया अतिक्रमण हटाया। नगर आयुक्त संजीव मौर्य और एसपी सिटी मानुष पारीक की अगुवाई में बुलडोजर से दुकानों के आगे किया गया अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया।
जखीरा में भारी पुलिस बल तैनात
कार्रवाई की आशंका को देखते हुए बरेली के मोहल्ला जखीरा में रजा पैलेस के आसपास भारी पुलिस बल, आरएएफ और प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन 'रजा पैलेस' के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकता है।
मुख्य आरोपी पहले ही जेल में
गौरतलब है कि 26 सितंबर को हुई हिंसा और बवाल के आरोप में मौलाना तौकीर रजा, आईएमसी महासचिव डॉ. नफीस खां और नदीम खान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उपद्रवियों और हिंसा के साजिशकर्ताओं की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को निशाना बनाएगा।
रिटायर पीसीएस अधिकारी का नाम भी दर्ज
शोहेब बेग के रजा पैलेस की नेम प्लेट पर एक रिटायर पीसीएस अधिकारी का नाम भी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिसकी प्रशासन गहनता से जांच कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि बवाल से जुड़े किसी भी आरोपी या उनके सहयोगियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी प्रशासन तौकीर रजा के अन्य करीबियों की अवैध संपत्तियों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है।