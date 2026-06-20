किराया बढ़ेगा, कमाई घटेगी, कैब बुकिंग पर GST की तैयारी के बीच आई एस्या की रिपोर्ट

एस्या सेंटर की डायरेक्टर के मुताबिक, सब्सक्रिप्शन मॉडल से ड्राइवरों को अपनी कमाई का पहले से अंदाजा रहता है। इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है। इससे यात्रियों को भी किफायती सफर मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन वाले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर GST कानूनी रूप से लागू करना बेहद कठिन है।

UP News : केंद्र सरकार एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत कैब बुकिंग पर जीएसटी (GST) कानून की धारा 9 (5) के तहत 5% टैक्स लगाने की तैयारी में है। इस बीच इसी मुद्दे पर एस्या सेंटर की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस नए स्लैब से आम लोगों के सफर पर महंगाई की मार पड़ेगी। लखनऊ समेत देश के 13 शहरों में किए गए एक सर्वे के मुताबिक, टैक्सी बुकिंग पर जीएसटी लगाने से ड्राइवरों की कमाई घटने और यात्रियों का किराया बढ़ने के संकेत हैं।

एस्या सेंटर की डायरेक्टर मेघना बाल के मुताबिक, सब्सक्रिप्शन मॉडल से ड्राइवरों को अपनी कमाई का पहले से अंदाजा रहता है और पारदर्शिता बनी रहती है, जिससे यात्रियों को भी किफायती सफर मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन वाले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी कानूनी रूप से लागू करना बेहद कठिन है। यह सर्वे दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखीमपुर, रामपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, औरैया, आगरा में किया गया।

वित्त विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट परिवहन चालक कामगार यूनियन के अध्यक्ष इस्माइल खान ने बताया कि एस्या सेंटर की इस सर्वे रिपोर्ट को शासन के वित्त विभाग को भेजा जाएगा। यह रिपोर्ट आम जनता और ड्राइवरों दोनों के हित में है, इसलिए सरकार को जीएसटी लगाने के इस फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।

यात्री बोले, ऐप से कैब बुक कराना कम कर देंगे इस टैक्स का सबसे ज्यादा असर महिलाओं, कम आय वर्ग के लोगों व उन यात्रियों पर पड़ेगा जो देर रात, इमरजेंसी या नौकरी पर आने-जाने के लिए इन ऐप-आधारित सेवाओं का सहारा लेते हैं। 68%यात्रियों का कहना है कि अगर किराया सिर्फ 5% भी बढ़ा, तो वे ऐप से ऑटो या कैब बुक करना काफी कम कर देंगे।