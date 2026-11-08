दिल्ली से 16 घंटे में गोरखपुर पहुंचाने वाली फ्लाइट का किराया 43 हजार पार, दिवाली पर कैसे आएं घर?

दिवाली पर घर पहुंचना कितना मुश्किल और महंगा हो गया है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से मुंबई और बंगलुरु होते हुए 16 घंटे में गोरखपुर पहुंचाने वाली एक फ्लाइट का किराया 43 हजार रुपए पार कर चुका है। दिल्ली से गोरखपुर आने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट में सीट काफी पहले से फुल हैं।

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। दिवाली पर यात्रियों की मजबूरी का फायदा विमानन कंपनियां किस उठा रही हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई फिर बंगलुरु होकर करीब 16 घंटे में गोरखपुर पहुंचने वाली फ्लाइट का किराया 43 हजार रुपये के पार है। शुक्रवार को रात 10 बजे दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट शनिवार को 16 घंटे के बाद दिन में करीब दो बजे गोरखपुर पहुंचेगी। जबकि गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से रात 9:30 बजे चलकर दिन में 10 बजे पहुंच जाएगी। बावजूद इसके फ्लाइट का किराया 43 हजार के पार है।

दिल्ली से गोरखपुर आने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट में सीट काफी पहले से फुल हैं। ट्रेनों में भी हालत खराब है। दिल्ली स्टेशन पर शनिवार शाम पांच बजे से रात 9 बजे तक जमकर मारामारी रही। गोरखपुर और बिहार की ओर आने वाली ट्रेनों में भीड़ इस कदर की थी कि जनरल क्लास के कई यात्री ट्रेन में सवार ही नहीं हो सके।

दीपावली के अगले दिन भी ट्रेनों में सीट नहीं सबसे अधिक हैरान करने वाली बात तो यह कि दीपावली के दिन भी ट्रेन में जगह नहीं है। पूजा के दिन भी दिल्ली और मुम्बई से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार है। कुछ में तो नो-रूम है। दरअसल अब गोरखपुर व आसपास आने वाले यात्रियों की भीड़ दीपावली की नहीं बल्कि छठ को लेकर है। यही वजह है कि दीपावली के दिन रविवार को भी किसी भी ट्रेन में जगह नहीं है। इस बार दीपावली के दिन सभी प्रमुख ट्रेनों की आक्यूपेंसी 200 के पार है। जबकि 2025-26 में दीपावली के दिन ट्रेनों की आक्यूपेंसी 80 से 90 फीसदी थी।

सर्वाधिक मारामारी दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और बंगलुरु से आने वाली ट्रेनों में है। इस बार दीपावली जहां 08 नवंबर को है वहीं छठ 13 से 16 नंवबर तक है। इन दोनों त्योहारों में दूसरे शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा, व्यापारी और छात्र घर आते हैं। इन सभी के आने का उत्साह उस समय खराब हो जाता है जब ट्रेनों में जगह ही नहीं मिलती। ऐसे में आर्थिक रूप से मजबूत लोग तो विमान का सहारा ले लेते हैं लेकिन सामान्य जन जगह न मिलने की स्थिति में या तो खड़े होकर आते हैं या फिर बस का सहारा लेते हैं। वैसे तो दिल्ली-मुम्बई की सभी प्रमुख गाड़ियों में सीट की मारामारी है लेकिन वैशाली और गोरखधाम एक्सप्रेस में मारामारी कुछ ज्यादा है। इनमें वेटिंग भी नहीं है।

मुश्किल से मिली बस,सामान देखकर चढ़ने ही नहीं दिया दीपावली पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ के बीच रेलवे बस स्टेशन पर परिवहन निगम की बसों के संचालन की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। शनिवार को पडरौना, कसया और देवरिया जाने वाले यात्रियों को बसों में जगह के लिए परेशान होना पड़ा। आरोप है कि चालक-परिचालक पैसे लेकर यात्रियों के सामान रखने की जगह पर व्यापारियों का माल रख रहे हैं।