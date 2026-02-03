Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFamous poet Munawar Rana daughter was beaten by her husband, given triple talaq and thrown out of the house; FIR
मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी को शौहर ने पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला; FIR

मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी को शौहर ने पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला; FIR

संक्षेप:

मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी को उसके शौहर ने पीटा और जान से मारने की धमकी दी। दहेज में 20 लाख रुपये और फ्लैट की मांग पूरी होने पर शौहर ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

Feb 03, 2026 09:58 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को उनके शौहर और ससुर ने दहेज में 20 लाख रुपये और फ्लैट की मांग पूरी न होने पर जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मांग पूरी होने पर शौहर ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। हिबा राना ने यह आरोप लगाते हुए सआदतगंज कोतवाली में शौहर और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है।

इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष आर्या के मुताबिक हिबा ने अपनी तहरीर में लिखा कि 19 दिसंबर 2013 को उनका निकाह कमीरमगंज के सकीरये हाउस में रहने वाले सय्यद मो. साकिब से हुआ था। निकाह के समय पिता ने अपनी सामर्थ से अधिक दहेज दिया था। इसके बाद भी साकिब और उनके पिता हसीब आए दिन दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे। एक साल से दोनों 20 लाख रुपये दहेज और फ्लैट की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर मारपीट करते। कई बार घर से भगाने की कोशिश की। कई बार मिन्नते की कि अब पिता हैं नहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। उनकी मांग नहीं बंद हुई। नौ अप्रैल 2025 को दहेज को लेकर दोनों ने जमकर पीटा।

दहेज की मांग पूरी होने से असमर्थता जताई इसके बाद साकिब और हसीब दोनों ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना बढ़ते देख किसी तरह बहन आर्शिया को फोन कर घटना की जानकारी दी। बहन ससुराल आ गई। इसके बाद दोनों ने बहन के सामने भी पीटा। बहन बचाव में दौड़ी तो उसे भी पीटा और शौहर ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर साकिब और उसके पिता हसीब के खिलाफ तीन तलाक, धमकी, दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिएशन फेल होने पर मुकदमा दर्ज कराया है। जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
