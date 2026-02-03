मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी को शौहर ने पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला; FIR

संक्षेप: मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी को उसके शौहर ने पीटा और जान से मारने की धमकी दी। दहेज में 20 लाख रुपये और फ्लैट की मांग पूरी होने पर शौहर ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को उनके शौहर और ससुर ने दहेज में 20 लाख रुपये और फ्लैट की मांग पूरी न होने पर जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मांग पूरी होने पर शौहर ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। हिबा राना ने यह आरोप लगाते हुए सआदतगंज कोतवाली में शौहर और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है।

इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष आर्या के मुताबिक हिबा ने अपनी तहरीर में लिखा कि 19 दिसंबर 2013 को उनका निकाह कमीरमगंज के सकीरये हाउस में रहने वाले सय्यद मो. साकिब से हुआ था। निकाह के समय पिता ने अपनी सामर्थ से अधिक दहेज दिया था। इसके बाद भी साकिब और उनके पिता हसीब आए दिन दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे। एक साल से दोनों 20 लाख रुपये दहेज और फ्लैट की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर मारपीट करते। कई बार घर से भगाने की कोशिश की। कई बार मिन्नते की कि अब पिता हैं नहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। उनकी मांग नहीं बंद हुई। नौ अप्रैल 2025 को दहेज को लेकर दोनों ने जमकर पीटा।