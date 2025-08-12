famous lawyer akhilesh Dubey s troubles increase property will be investigated bjp leader starts fearing for his life चर्चित वकील अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ीं, प्रॉपर्टी की होगी जांच; BJP नेता को सताने लगा जान का डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
famous lawyer akhilesh Dubey s troubles increase property will be investigated bjp leader starts fearing for his life

चर्चित वकील अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ीं, प्रॉपर्टी की होगी जांच; BJP नेता को सताने लगा जान का डर

कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से की है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि बर्रा थाने में माफिया गिरोह के सरगना अखिलेश दुबे व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरTue, 12 Aug 2025 07:52 AM
चर्चित वकील अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ीं, प्रॉपर्टी की होगी जांच; BJP नेता को सताने लगा जान का डर

यूपी के कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे और उसके गुर्गों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक के बाद एक अब तक पांच मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस की नजर आरोपियों की अवैध तरीके से दर्ज की गई संपत्तियों पर जा टिकी है। इसके लिए संपत्तियों का ब्योरा संबंधित विभागों से मांगा गया है। एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को एसआईटी ने कहा है। संपत्तियों का ब्योरा आने के बाद एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि कहीं यह संपत्तियां अपराध के पैसों से तो नहीं अर्जित की गई हैं। इस बीच अखिलेश दुबे के खिलाफ केस करने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने जान का खतरा बताते हुए कानपुर के पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

फर्जी रेप केस से करोड़ों की वसूली का मामला सामने आने के बाद एसआईटी अखिलेश दुबे और उसके गुर्गों की संपत्तियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए निबंधन विभाग में अखिलेश, लवी मिश्रा के साथ ही अन्य आरोपियों से संबंधित रजिस्ट्री, एग्रीमेंट समेत सभी दस्तावेज तलब किए गए हैं। राजस्व विभाग को भी एसआईटी ने पत्र भेजकर संपत्तियों का लेखा-जोखा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक साकेत नगर में प्लॉट नंबर 152 योजना संख्या दो ब्लॉक डब्ल्यू वन का भू-उपयोग पार्क के लिए है। इसका क्षेत्रफल 3719 वर्गमीटर है। इसमें 365.82 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में थर्ड फ्लोर तक का निर्माण मिला जबकि पार्क के बड़े हिस्से में भी कब्जा है। वहीं, केडीए की योजना संख्या दो के ब्लॉक डब्ल्यू वन में प्लॉट नंबर 559 का भू-उपयोग पार्क है।

ये भी पढ़ें:कानपुर में वकील अखिलेश दुबे की क्यों हो रही इतनी चर्चा? चल रहा था कौन सा खेल

इसका क्षेत्रफल 1.11 एकड़ यानी 4492.011 वर्ग मीटर है। इसका आवंटन ब्रिज किशोरी संस्थान के नाम से वर्ष 1998 में 10 वर्ष के लिए किया गया था लेकिन यहां भवन का अवैध निर्माण कर लिया गया। जूही कलां के योजना द्वितीय डब्ल्यू वन में प्लॉट नंबर 558/1 रिजर्व आवास है। यहां की जमीन पर भी अवैध कब्जे हैं। इसके साथ ही तेजाब मिल कैंपस वेलफेयर सोसायटी 84/63 उत्तरीय रेलवे सहकारी आवास समिति की है। इसमें एक पार्क की जमीन पर स्कूल बना मिला। एसआईटी प्रभारी ने बताया कि आगमन लॉन को लेकर भी शिकायतें मिली हैं। इस मामले की जांच के लिए प्रशासन से कहा गया है। इसके साथ ही राजस्व व अन्य विभागों से दस्तावेज मांगे गए हैं।

केडीए में दिनभर जांच में जुटी रही कमेटी

अखिलेश दुबे प्रकरण सामने आने के बाद सरकारी संपत्तियों पर कब्जे को लेकर शासन के निर्देश पर बनी तीन सदस्यीय कमेटी दिनभर केडीए में दस्तावेज खंगालती रही। इसमें अखिलेश दुबे से जुड़ी कई विवादित संपत्तियों की फाइलें ढूंढी गईं। एडीएम सिटी राजेश कुमार की अध्यक्षता में केडीए सचिव और एसीपी बाबूपुरवा इस मामले की जांच कर रहे हैं। केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि सरकारी व नजूल की जमीनों पर किए गए कब्जे और अवैध निर्माण की जांच चल रही है। मंगलवार को जांच पूरी कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दी जाएगी।

भाजपा नेता बोले-अखिलेश से जान का खतरा

अखिलेश दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता रवि सतीजा ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि बर्रा थाने में माफिया गिरोह के सरगना अखिलेश दुबे व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस कारण उनकी जान-माल का खतरा बढ़ गया है। आरोप लगाया कि अखिलेश कोई भी झूठी घटना बनाकर उन्हें फंसा सकता है। हमला करवाकर मरवा भी सकता है। ऐसी किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी अखिलेश दुबे की होगी। उन्होंने पत्र में कहा कि अखिलेश उन्हें फंसाने का काम 40 साल से कर रहा है। कहा कि भोले-भाले लोगों को पाक्सो व रेप जैसे मामलों में फंसाकर उगाही व शोषण कर रहा है। झूठी घटना में फंसाकर बदनाम कर देता है। उक्त आरोप के साथ उन्होंने स्वयं, परिवार और परिचितों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग से की है।

अमिताभ ठाकुर ने की सीबीआई जांच की मांग

पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। उन्होंने अखिलेश के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अखिलेश दुबे के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की जांच में अब तक पुलिस, केडीए, राजस्व, जिला प्रशासन और नगर निगम जैसे तमाम विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की संलिप्तता मिली है। उन्हें भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वह व्यक्ति एडीजी श्री एक्स का भी राइट हैंड था। जो इन दोनों के काल डिटेल से आसानी से सत्यापित की जा सकती है। ऐसे में जाहिर है कि बड़े-बड़े नाम सामने आएंगे जिससे दबाव पड़ने की संभावना है।

ढाई करोड़ की वसूली में अखिलेश दुबे 14 को कोर्ट में तलब

कानपुर के स्वरूपनगर के रहने वाले होटल कारोबारी पर झूठी रेप और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवा ढाई करोड़ रुपये वसूलने के आरोप में जेल में बंद अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को एसीजेएम-6 की कोर्ट ने तलब किया है। दोनों को 14 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विवेचक ने न्यायिक अभिरक्षा के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। कारोबारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सात अगस्त को किदवई नगर थाने में केस दर्ज कराया था। डी ब्लॉक स्वरूप नगर निवासी होटल कारोबारी ने किदवई नगर थाने में दोनों आरोपितों पर वसूली और मारपीट कर धमकाने समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपित अखिलेश दुबे ने उनके खिलाफ नौबस्ता थाने में झूठा दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया, जिसे खत्म कराने के नाम पर ढाई करोड़ रुपये वसूले गए।

लवी समेत चार पर रंगदारी की रिपोर्ट

चर्चित वकील अखिलेश दुबे के गुर्गे लवी मिश्रा व उसके भाई समेत चार लोगों के खिलाफ ग्वालटोली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि लवी के भाई ने निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को 35 लाख रुपये ही नहीं दिए। उल्टा उससे ही 10 लाख की डिमांड कर दी। जेल में रखे ढाई लाख रुपये मारपीट कर छीन लिए। केस दर्ज करने के बाद पुलिस साक्ष्य जुटा रही है।

सुजातगंज निवासी ठेकेदार सैफ का कहना है कि अखिलेश दुबे के करीबी आयुष मिश्रा उर्फ लवी, उसका भाई आशीष मिश्रा उर्फ लकी, सौरभ द्विवेदी और प्रशांत कास्मोजिन लाउंज में पार्टनर हैं। पिछले साल 10 जुलाई को लाउंज के निर्माण के लिए आशीष ने कांट्रैक्ट दिया था। 21 जुलाई को एडवांस के तौर पर पांच लाख का चेक दिया। सैफ ने 27 जुलाई को निर्माण कार्य शुरू किया। इसी दौरान 27,50,000 रुपये और दिए। आरोप है कि आशीष ने डरा-धमकाकर छह लाख रुपये अपने खाते में वापस मंगवा लिया। अप्रैल में उन्होंने कास्मोजिन लाउंज का निर्माण पूरा कर दिया। इस पूरे काम में 59 लाख का खर्च आया।

16 अप्रैल 2025 को वह अपने कर्मचारी जीशान के साथ बकाया पैसा लेने गए। सैफ को देखते हुए आरोपियों ने उन्हें और उनके कर्मचारी दोनों को बंधक बना लिया और जमकर पीटा। इतना ही नहीं, जेब में रखे ढाई लाख रुपये भी छीन लिए। गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए रेप के केस में फंसाने की धमकी दी। आशीष ने कहा, हम लोगों को जानते नहीं हो। हम पैसा देते नहीं बल्कि लेते हैं।

ये भी पढ़ें:50 लाख की रंगदारी मांगने वाले कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश और साथी लवी को जेल

सोमवार को उन्होंने ग्वालटोली थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसके साथ ही अकाउंट में हुए लेन-देन समेत अन्य साक्ष्य भी पुलिस को मुहैया कराए। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

अखिलेश के साथ जेल में बंद है आरोपी लवी

बर्रा थाने में भाजपा नेता रवि सतीजा ने फर्जी रेप केस दर्ज कराने के मामले में अखिलेश समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अखिलेश और लवी जेल में हैं जबकि झूठा रेप केस दर्ज कराने वाली लड़कियां निशा कुमारी, गीता कुमारी, अभिषेक बाजपेयी, शैलेंद्र उर्फ टोनू फरार हैं।

क्या बोली पुलिस

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कांट्रैक्टर की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना में जो नाम सामने आएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

