यूपी पुलिस को कमांडो जैसा चुस्त बनाने में जुटे IPS नवनीत सिकेरा, नया कोर्स तैयार; जानें डिटेल

UP Police News: यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने नब्बे के दशक में मुरादाबाद पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग की। शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान उनके घुटने में चोट आ गई। नौकरी को 20 साल हो रहे हैं लेकिन 10 मिनट भी तेज रफ्तार से चलने में उन्हें दर्द हो जा रहा है। ऐसे ही एक अधिकारी ट्रेनिंग के दौरान कमर में चोट खा गए थे। वह अभी तक बैकपेन झेल रहे हैं। यूपी पुलिस के प्रशिक्षण के दौरान इंजरी के ऐसे किस्से अब बीते दिनों की बात बनने वाले हैं। कोशिश है कि पुलिस का हर सिपाही किसी कमांडो से कम न हो। यूपी के सुपरकॉप कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी नवनीत सिकेरा पुलिस को कमांडो जैसा चुस्त दुरुस्त बनाने के इस अभियान में जुटे हैं। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने कम इंजरी और अधिकतम शारीरिक सामर्थ्य को ध्यान में रखकर एक नया कोर्स बॉडी मसल आधारित स्मार्ट पीटी प्रोग्राम-2025 तैयार किया है। वर्तमान में एडीजी प्रशिक्षण नवनीत सिकेरा ने इसे भारतीय खेल प्राधिकरण(साई) से अप्रूब भी कराया है।

पुलिस के नए स्मार्ट कोर्स में अब शारीरिक प्रशिक्षण से सबसे पहले स्ट्रेचिंग, वार्म अप को अनिवार्य किया गया है। फिर विशेष तौर पर तैयार पुलिस के हेल्थ कोच उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इसके वार्मअप के बाद अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी,फुल बॉडी एक्सरसाइज़ के अलावा कूल डाउन के तरीके भी सिखाए जाएंगे। यही नहीं 100 मीटर दौड़ से लेकर 5 किमी दौड़ और 10 किमी दौड़ के तौर-तरीके और तकनीकी पहलुओं को भी बताया जाएगा। मसलन, दौड़ने से पहले वार्मअप ठीक से करें। स्ट्रेचिंग ठीक से करें। गति का संतलुन बनाए, जल्दबाजी न करें। पानी पीते रहें।