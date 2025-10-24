Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFamous hairstylist Javed Habib faces further legal trouble, begins returning defrauded money
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर कानूनी शिकंजा और कसा, ठगी की रकम लौटाना किया शुरू

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर कानूनी शिकंजा और कसा, ठगी की रकम लौटाना किया शुरू

संक्षेप: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर कानूनी शिकंजा और कसा गया। इस असर दिखना शुरू कर दिया। हबीब ने अब निवेशकों को उनकी फंसी हुई रकम लौटानी शुरू कर दी है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है।

Fri, 24 Oct 2025 08:16 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर संभल पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। ठगी के मामलों में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हबीब ने अब निवेशकों को उनकी फंसी हुई रकम लौटानी शुरू कर दी है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है।

जावेद हबीब और उनके बेटे ने वर्ष 2023 में शहर के रॉयल पैलेस में सेमिनार आयोजित कर लोगों को 50 से 75 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर निवेश कराया था। दो साल बीतने के बाद भी रकम वापस न मिलने पर निवेशक एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से मिले और शिकायत दर्ज कराई। एसपी के निर्देश पर सीओ आलोक भाटी ने जांच की, जिसके बाद करीब 40 निवेशकों की शिकायत पर जावेद हबीब, उनके बेटे अनोश हबीब और सहयोगी सैफुल के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और अपने अधिवक्ता को भेज दिया।

इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट जारी करवाया और 15 अक्टूबर को दिल्ली स्थित आवास पर भी दबिश दी। हालांकि, जावेद हबीब या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं मिला। जावेद हबीब ने पुलिस कार्रवाई से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की लेकिन पुलिस सैकड़ों लोगों से ठगी करने के आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कराने और प्रॉपर्टी सील कराने की प्रक्रिया में जुट गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी जावेद हबीब ने अब पीड़ित लोगों की रकम लौटानी शुरू कर दी है।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कुछ पीड़ितों को आरोपी जावेद हबीब व उसके बेटे ने पैसे वापस किए हैं। जिसकी जानकारी मिली है। इसको पीड़ितों से बात कर चेक कराया जा रहा है। अगर वह सभी पीड़ितों के पैसे वापस कर देता है तो उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP News Today Sambhal News
