शादी में गया था परिवार, चोर पार कर गए घर का सारा माल, वारदात के बाद ऐक्शन में पुलिस

यूपी की राजधानी में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे बेखौफ चोरों ने काकोरी और वृंदावन कालोनी में दो घरों में धावा बोलकर नकदी समेत लाखों का माल पार कर ले गए। काकोरी के मुजफ्फखेड़ा में ई-रिक्शा चाललक मो. राहिब परिवार के साथ शादी समारोह में गया था। इस बीच घर का तालो तोड़कर घुसे चोर लाखों का माल समेट ले गए। वहीं, वृंदावन कालोनी में पीजीआई के रेडियोथेरेपिस्ट एसके सेंथिल के घर से चोर 15 लाख के जेवर और नकदी पार कर ले गए। वारदात के बाद पुलिस ऐक्शन में हैं।

काकोरी क्षेत्र के मुजफ्फरखेड़ा की है, जहां ई-रिक्शा चालक मो. राहिब के घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब पांच लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। परिवार शादी में गया हुआ था। देर रात ढ़ाई बजे घर लौटने पर वारदात की जानकारी मिली। वह परिवार समेत रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर संभाला तो पता चला अलमारी से चोरों ने जेवर चोरी कर लिए। पहचान छुपाने के लिए चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में ने सीसी कैमरे खंगाल रही है।

वृंदावन योजना सेक्टर-16 में हुई, जहां पीजीआई के रेडियोथेरेपिस्ट एस.के. सेंथिल कुमार के घर में दीवार फांदकर घुसे चोरों ने 15 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने और एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया। घर में सो रहे परिवार को चोरी की जानकारी नहीं हुई,सुबह जब बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी शुरू हुई तो पता चला कि चोर घर साफ कर चुके हैं। पड़ोसी के कैमरे में तीन संदिग्ध कैद हुए हैं। जिसमें कुछ लोग दीवार फांदते नजर आ रहे हैं।