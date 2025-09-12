family was engaged exorcism young man had killed 3 people when his mood changed jail administration assigned him job झाड़-फूंक में लगा था परिवार, युवक ने कर दी थी 3 की हत्या, जेल में बदला मिजाज तो प्रशासन ने सौंपा काम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfamily was engaged exorcism young man had killed 3 people when his mood changed jail administration assigned him job

झाड़-फूंक में लगा था परिवार, युवक ने कर दी थी 3 की हत्या, जेल में बदला मिजाज तो प्रशासन ने सौंपा काम

गोरखपुर में फरवरी महीने में एक युवक ने दादा-दादी और बड़े दादा की हत्या कर दी थी। युवक मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए परिवार वाले युवक का झाड़-फूंक करा रहे थे। लेकिन ठीक होने की जगह वह और आक्राम होता चला गया।

Dinesh Rathour गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाताFri, 12 Sep 2025 07:18 PM
share Share
Follow Us on
झाड़-फूंक में लगा था परिवार, युवक ने कर दी थी 3 की हत्या, जेल में बदला मिजाज तो प्रशासन ने सौंपा काम

यूपी के गोरखपुर में फरवरी महीने में एक युवक ने दादा-दादी और बड़े दादा की हत्या कर दी थी। युवक मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए परिवार वाले युवक का झाड़-फूंक करा रहे थे। लेकिन ठीक होने की जगह वह और आक्राम होता चला गया। नतीजा यह निकला कि उसने अपने ही परिवार के तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। युवक अपनी मां को भी मारने दौड़ा था। हत्या के बाद जब जेल भेजा गया तो कारागार प्रशासन ने मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर से इलाज शुरू कराया। उसके बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। अब उसे अपने किए पर भी पछतावा है। उसमें आया बदलाव देख जेल प्रशासन ने उसे बंदियों की गिनती का काम सौंप दिया है।

मामला गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा कोईरान टोला का है। यहां का रहने वाला युवक रामदयाल देखते ही लोगों को मारने के लिए दौड़ा लेता था। घर वाले ऊपरी साया समझ झाड़-फूंक कराने में लगे रहे, लेकिन उसकी हरकत में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसी साल 28 फरवरी को रामदयाल मौर्य ने अपने दादा कुबेर मौर्य (72), दादी द्रौपदी देवी (70) और बड़े दादा साधु मौर्य (75) की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। तीनों के मरने तक वह उनके शव के पास ही बैठा रहा। इससे पहले वह घर में बंधे भैंस के पड़वे को फावड़े से मार रहा था। इसका विरोध करने पर ही तीन लोगों की हत्या की। मां को भी मारने के लिए दौड़ाया था, पर वह भाग गई थी। पूछताछ में उसने कहा कि रावण वध में बाधक बने लोगों का उसने अंत किया है।

हर कोई नजर आता था रावण

परिवार के तीन लोगों की हत्या के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भिजवाया तो वहां भी उसे हर कोई रावण नजर आने लगा। कुछ लोगों पर उसने हमला भी कर दिया। इस वजह से जेल के बंदी उससे डरने लगे। जेल प्रशासन ने उसे डॉक्टर को दिखाया और उसकी पारिवारिक स्थिति किया की तो मालूम हुआ कि परिवार वाले उसका इलाज करा ही नहीं रहे थे। जेल प्रशासन ने मानसिक रोग के चिकित्सक को दिखाया और वह धीरे-धीरे ठीक हो गया। पहले जहां बंदी उसे देखते ही भागते थे, अब वह उनके बीच घुल-मिल कर रहता है। जेल प्रशासन ने उसे बंदियों की गिनती का काम सौंप दिया है।

Gorakhpur News Up Murder UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |