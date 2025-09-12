झाड़-फूंक में लगा था परिवार, युवक ने कर दी थी 3 की हत्या, जेल में बदला मिजाज तो प्रशासन ने सौंपा काम

गोरखपुर में फरवरी महीने में एक युवक ने दादा-दादी और बड़े दादा की हत्या कर दी थी। युवक मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए परिवार वाले युवक का झाड़-फूंक करा रहे थे। लेकिन ठीक होने की जगह वह और आक्राम होता चला गया।

यूपी के गोरखपुर में फरवरी महीने में एक युवक ने दादा-दादी और बड़े दादा की हत्या कर दी थी। युवक मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए परिवार वाले युवक का झाड़-फूंक करा रहे थे। लेकिन ठीक होने की जगह वह और आक्राम होता चला गया। नतीजा यह निकला कि उसने अपने ही परिवार के तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। युवक अपनी मां को भी मारने दौड़ा था। हत्या के बाद जब जेल भेजा गया तो कारागार प्रशासन ने मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर से इलाज शुरू कराया। उसके बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। अब उसे अपने किए पर भी पछतावा है। उसमें आया बदलाव देख जेल प्रशासन ने उसे बंदियों की गिनती का काम सौंप दिया है।

मामला गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा कोईरान टोला का है। यहां का रहने वाला युवक रामदयाल देखते ही लोगों को मारने के लिए दौड़ा लेता था। घर वाले ऊपरी साया समझ झाड़-फूंक कराने में लगे रहे, लेकिन उसकी हरकत में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसी साल 28 फरवरी को रामदयाल मौर्य ने अपने दादा कुबेर मौर्य (72), दादी द्रौपदी देवी (70) और बड़े दादा साधु मौर्य (75) की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। तीनों के मरने तक वह उनके शव के पास ही बैठा रहा। इससे पहले वह घर में बंधे भैंस के पड़वे को फावड़े से मार रहा था। इसका विरोध करने पर ही तीन लोगों की हत्या की। मां को भी मारने के लिए दौड़ाया था, पर वह भाग गई थी। पूछताछ में उसने कहा कि रावण वध में बाधक बने लोगों का उसने अंत किया है।