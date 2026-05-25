Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाइट नहीं आने की वजह से छत पर सोया था परिवार; कोबरा ने एक साथ 3 लोगों को डसा, एक की मौत

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बंगरा (उरई)
share

उरई में बार-बार लाइट जाने की वजह से छत पर सोए परिवार के तीन लोगों को कोबरा ने डस लिया। जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जबकि 2 युवकों का इलाज झांसी के अस्पताल में चल रहा है। 

लाइट नहीं आने की वजह से छत पर सोया था परिवार; कोबरा ने एक साथ 3 लोगों को डसा, एक की मौत

उरई के माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंगरा में शनिवार रात गर्मी और बार-बार जा रही बिजली की वजह से छत पर सो रहे एक ही परिवार के तीन युवकों को कोबरा ने डस लिया। परिजन इलाज के लिए ले जाने से पहले झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोगों का इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बंगरा गांव के रहने वाले ललन्‍जू परिहार ने बताया कि अगले माह 19 जून को बेटी की शादी है। शादी में शामिल होने के लिए रौन, मध्य प्रदेश से भतीजी का लड़का पुनीत आया था।

कोबरा ने तीन युवकों को काटा, एक की मौत

शनिवार रात बिजली चले जाने पर गर्मी के कारण 22 वर्षीय पुनीत, 23 वर्षीय अंशुल और 19 वर्षीय सुमित छत पर बिस्तर लगाकर सो गए। देर रात कोबरा ने तीनों को डस लिया। हड़बड़ा कर उठे अंशुल ने सांप को मार दिया। तीनों युवकों को हम लोग झाड़ फूंक के लिए ग्राम डीहा गए। वहां मना कर देने पर उरई जिला अस्पताल ले गए। यहां एंटीवेनम नहीं था। इसपर इन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। झांसी में डॉक्टर ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया।

Voice of UP

एंटीवेनम की कमी नहीं- ईएमओ, जिला अस्पताल

हालांकि परिजन अंशुल को मृत मानने को तैयार नहीं हैं और वे उसे ले गए। वहीं सुमित और पुनीत की हालत अभी भी गंभीर व चिंताजनक बनी हुई है। इनका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस मामले में ईएमओ डॉक्टर रामजीत पटेल ने बताया कि जिला अस्पताल में एंटीवेनम की कोई कमी नहीं है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक एक भी सर्पदंश का मरीज यहां नहीं आया। परिजन झूठ बोल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कोबरा के साथ रात भर सोते रहे दो मासूम, पैर में सांप लिपटा देख अटकी सांसें
ये भी पढ़ें:छात्रा के पीछे पड़ा सांप, तीसरी बार डसा, सर्पदंश से पिता की जा चुकी है जान

सर्पदंश से हुई युवक की मौत

वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हर्षवर्धन द्विवेदी ने बताया कि सर्पदंश से अंशुल की मौत हो चुकी है। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए और डेथ सर्टिफिकेट लिए शव को अपने साथ ले गए हैं। दो अन्य युवकों का इलाज किया जा रहा है। इनकी हालत गंभीर है। डॉक्टर हर्षवर्धन द्विवेदी ने बताया कि सर्पदंश से पीड़ित अंशुल की मौत हो चुकी है। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए और डेथ सर्टिफिकेट लिए शव को अपने साथ ले गए हैं। दो अन्य युवकों का इलाज जारी है।

दो युवकों का झांसी में चल रहा इलाज

जिला अस्पताल उरई के ईएमओ डॉक्टर रामजीत पटेल ने बताया कि शनिवार की रात से लेकर सुबह तक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कोई भी मरीज सर्प दंश से पीड़ित होकर नहीं आया। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम हैं और सांप काटे हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह अस्पताल की इमरजेंसी में लगाया जाता है। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हर्षवर्धन द्विवेदी ने कहा कि सर्पदंश से पीड़ित अंशुल की मौत हो चुकी है। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए और डेथ सर्टिफिकेट लिए शव को अपने साथ ले गए हैं। दो अन्य युवकों का इलाज जारी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।