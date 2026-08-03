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लवमैरिज के दुश्मन बने घर वाले, ITBP के जवान से शादी करने पर पिता ने बेटी को दी दर्दनाक मौत

By Dinesh Rathour
जैतपुर (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद
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आगरा में एक बेटी लवमैरिज करने से नाराज घर वालों ने हॉरर किलिंग की घटना को अंजाम दे डाला। पिता ने बेटी की इस हरकत से गुस्सा होकर उसे दर्दनाक मौत दे दी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

girl murder in agra
लवमैरिज से नाराज एक पिता ने बेटी की हत्या कर दी और फिर शव के पास बैठा रहा।

Agra Murder: यूपी के आगरा से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने आईटीबीपी के जवान से लवमैरिज कर ली। घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह लवमैरिज के खिलाफ हो गए। शादी के बाद भी बेटी मायके में ही रह रही थी। बेटी की इस हरकत से नाराज घर वालों ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। पिता ने 22 साल की बेटी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पिता बेटी के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को पिता शव के पास बैठा मिला। हत्या के बाद युवक ने पत्नी और अपने बेटे को कहीं भगा दिया था, वह घर पर नहीं मिले। पुलिस ने युवती के गिरफ्तार कर लिया है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। यह देख पुलिस हैरान रह गई।

घटना रात करीब 12 बजे की है। विमल शर्मा की बेटी अंकिता शर्मा ने गांव नहटोली निवासी अमित पचौरी से फरवरी में प्रेम विवाह किया था। घरवालों को इसकी जानकारी बाद में हुई। शादी के बाद वह पति के साथ रहने के बजाए अपने मायके में रह रही थी। शादी के बाद से घरवाले अंकिता के खिलाफ हो गए थे। घर में आए दिन झगड़ा हो रहा था। रविवार की रात को ग्रामीणों ने अंकिता के चीखने की आवाज सुनी थीं। उन्होंने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई तो अंकिता शर्मा का शव मिला। उसके गले पर निशान थे। पत्नी सीता और बेटा अंकुश शर्मा कहां गए विमल शर्मा ने यह नहीं बताया। ग्रामीणों की मानें तो हत्या के बाद विमल ने पत्नी और बेटे को घर से भगा दिया। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। जैतपुर थाने में हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। हत्या की वजह प्रेम विवाह बताई जा रही है।

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पड़ोसी नहीं पहुंचते तो ठिकाने लगा दिया जाता शव

बताया गया है कि विमल के पड़ोसियों ने जब आधी रात को अंकिता की चीखें सुनी तो वे मकान के बाहर इकट्ठे हो गए। गेट खटखटाया और आवाज भी लगाई लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय विमल के घर की सभी लाइटें बंद थी। मोहल्लेवालों का कहना है यदि हम सब इकट्ठे न होते तो अंकिता का शव कहीं ले जाकर फेंक दिया जाता। इस वारदात के संबंध में अनुज शर्मा पुत्र रामधुरंधर निवासी ग्राम क्यारी (जैतपुर) ने मुकदमा दर्ज कराया है।

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प्रतियोगी परीक्षा देने से पहले हो गई अंकिता की हत्या

22 वर्षीय अंकिता ने जैतपुर के सिद्धांतराज इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। फिर ऊदी मोड़ स्थित कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। पड़ोसियों ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। सोमवार को रेलवे की परीक्षा थी।

आईटीबीपी में जवान है अमित

विमल पिछले करीब 15 वर्षों से किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा था। परिवार में पत्नी सीता, बेटा अंकुश और बेटी अंकिता थे। अंकिता और अमित एक-दूसरे को जानते थे। दोनों ने परिवार की सहमति के बिना कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस विवाह से युवती का परिवार नाराज था। अमित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में तैनात है।

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मां और भाई की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार मां और भाई की तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या की साजिश में अन्य परिजनों की कोई भूमिका थी या नहीं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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