SIR ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत, परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, DM को बुलाने पर अड़े

संक्षेप:

देवरिया में लेखपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार को गांव पहुंचा। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे।

Sun, 30 Nov 2025 11:21 AM
देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार की भोर में गांव बरवा पहुंचा। इसके बाद परिजन व साथी लेखपाल तहसील प्रशासन के दबाव के चलते लेखपाल की मौत होने का आरोप लगाने लगे। साथ ही जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मौके पर आकर जिलाधिकारी आश्वासन नहीं देती है, तब तक वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

सलेमपुर विकास खंड के बरवा गांव के रहने वाले आशीष कुमार सलेमपुर तहसील में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। एसआईआर के कार्य में उनकी भी ड्यूटी लगी थी। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां शनिवार की शाम उनकी मौत हो गई। मेडिकल कालेज गोरखपुर में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव भोर में गांव पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे। सांत्वना देने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने की बात कहने लगे। इस पर परिजन व साथी लेखपाल अंतिम संस्कार करने से मना कर दिए।

लेखपालों का कहना था कि आशीष की ड्यूटी एसआईआर में लगी थी। दबाव के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी है और मौत हुई है। जिलाधिकारी आएं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की घोषणा करें, तभी शव का अंतिम संस्कार होगा। एसडीएम, तहसीलदार मनाने में जुटी है। लेकिन कर्मचारी व परिजन उनकी बात मानने से इनकार कर दिए हैं।

अधिकारियों को लेकर दिखा आक्रोश

लेखपाल के दरवाजे पर अधिकारी पहुंचे और शव के जाने के लिए समझाने लगे। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। कई अधिकारियों को तो अभद्र भाषा तक बोल दिए और वहां से भाग जाने के लिए भी कहा। हालांकि एसडीएम दिशा श्रीवास्तव किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शान्त की और जिलाधिकारी के मौके पर आने की बात कही। मौके पर अपर जिलाधिकारी जैनेंद्र सिंह पहुंच कर लोगों को समझाने में जुटे हैं।

