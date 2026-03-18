जिस पर था नाज़, वही बना दाग; ISIS से जुड़े बीडीएस छात्र का परिवार घर छोड़कर फरार

आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार सहारनपुर के बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस की गिरफ्तारी के बाद से उसका घर सूना पड़ा है जिस हारिस को काफी होनहार माना जाता था घरवालों के साथ पड़ोसी भी उस पर नाज करते थे। वहीं, हाारिस आज परिवार की बदनामी का कारण बन गया।

Saharanpur News: आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार सहारनपुर के बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस की गिरफ्तारी के बाद से उसका घर सूना पड़ा है। मोहल्ले के लोगों को कभी इस परिवार और इनके बच्चों पर नाज था। जिस हारिस को काफी होनहार माना जाता था घरवालों के साथ पड़ोसी भी उस पर नाज करते थे। वहीं, हाारिस आज परिवार की बदनामी का कारण बन गया। हारिस की गिरफ्तारी के दूसरे दिन परिवार अचानक कहीं गायब हो गया, घर पर ताला लटका है। आसपास के लोगों के चेहरों पर हैरानी व खामोशी में अनगिनत सवाल नजर आ रहे हैं।

मानकमऊ क्षेत्र में मंगलवार सुबह का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। हारिस की गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन उसके घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा, दरवाजे पर ताला था आसपास कोई हलचल नहीं दिखी। पड़ोसियों के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही परिवार रातोंरात घर छोड़कर कहीं चला गया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यह परिवार इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवारों में गिना जाता था। हारिस के पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, भाई और बहन दोनों डॉक्टर हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला हारिस परिवार में सबसे छोटा और चहेता था। उसकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को सदमे में डाल दिया है।

मोहल्ले का सबसे शांत चेहरा बना सबसे बड़ा सवाल मोहल्ले वालों के अनुसार हारिस का स्वभाव बेहद शांत था, वह किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था और न ही किसी विवाद में शामिल होता था। लोगों के अनुसार, उसने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। ऐसे में उसका नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आना सभी के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। उधर, हारिस अली के परिवार की इलाके में प्रतिष्ठित और शिक्षित होने के नाते बहुत इज्जत थी। हारिस के आतंकी कनेक्शन से परिवार दुखी है। परिवार रातों-रात घर छोड़कर कहीं अनजान जगह चला गया। मंगलवार को घर पूरी तरह खाली पड़ा था।