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जिस पर था नाज़, वही बना दाग; ISIS से जुड़े बीडीएस छात्र का परिवार घर छोड़कर फरार

Mar 18, 2026 02:38 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रणव अग्रवाल, सहारनपुर
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आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार सहारनपुर के बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस की गिरफ्तारी के बाद से उसका घर सूना पड़ा है जिस हारिस को काफी होनहार माना जाता था घरवालों के साथ पड़ोसी भी उस पर नाज करते थे। वहीं, हाारिस आज परिवार की बदनामी का कारण बन गया।

जिस पर था नाज़, वही बना दाग; ISIS से जुड़े बीडीएस छात्र का परिवार घर छोड़कर फरार

Saharanpur News: आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार सहारनपुर के बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस की गिरफ्तारी के बाद से उसका घर सूना पड़ा है। मोहल्ले के लोगों को कभी इस परिवार और इनके बच्चों पर नाज था। जिस हारिस को काफी होनहार माना जाता था घरवालों के साथ पड़ोसी भी उस पर नाज करते थे। वहीं, हाारिस आज परिवार की बदनामी का कारण बन गया। हारिस की गिरफ्तारी के दूसरे दिन परिवार अचानक कहीं गायब हो गया, घर पर ताला लटका है। आसपास के लोगों के चेहरों पर हैरानी व खामोशी में अनगिनत सवाल नजर आ रहे हैं।

मानकमऊ क्षेत्र में मंगलवार सुबह का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। हारिस की गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन उसके घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा, दरवाजे पर ताला था आसपास कोई हलचल नहीं दिखी। पड़ोसियों के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही परिवार रातोंरात घर छोड़कर कहीं चला गया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यह परिवार इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवारों में गिना जाता था। हारिस के पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, भाई और बहन दोनों डॉक्टर हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला हारिस परिवार में सबसे छोटा और चहेता था। उसकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को सदमे में डाल दिया है।

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मोहल्ले का सबसे शांत चेहरा बना सबसे बड़ा सवाल

मोहल्ले वालों के अनुसार हारिस का स्वभाव बेहद शांत था, वह किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था और न ही किसी विवाद में शामिल होता था। लोगों के अनुसार, उसने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। ऐसे में उसका नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आना सभी के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। उधर, हारिस अली के परिवार की इलाके में प्रतिष्ठित और शिक्षित होने के नाते बहुत इज्जत थी। हारिस के आतंकी कनेक्शन से परिवार दुखी है। परिवार रातों-रात घर छोड़कर कहीं अनजान जगह चला गया। मंगलवार को घर पूरी तरह खाली पड़ा था।

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आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा था हारिस

बता दें कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। हारिस मुरादाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज से बीडीएस कर रहा था। वह युवकों को फिदायीन हमलों के लिए भी उकसा रहा था। एटीएस के अनुसार आतंकी मॉड्यूल के जरिए जिहाद की विचारधारा तथा भारत समेत पूरे विश्व में शरिया आधारित खिलाफत व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम तथा इनक्रिप्टेड एप सेशन व डिस कार्ड पर ग्रुप बनाकर युवकों को जोड़ा गया है। एटीएस ने इसकी सूचना पर गोपनीय जांच की और गंभीर तथ्य सामने आने पर लखनऊ स्थित एटीएस थाने में यूपीए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके तहत एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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