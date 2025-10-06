ट्यूशन पढ़ाने शिक्षिका के आते ही बाहर चले जाते थे घरवाले, छात्र के रिश्तेदार ने कई बार किया रेप

शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासी है और वह शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुंशीगंज पानी की टंकी के पास के बच्चों को ट्यूशन पढाने आती थी। घर पर बच्चे के रिश्तेदार राहुल शुक्ला आते जाते रहते थे। राहुल ने शादी करने का झांसा देकर कई बार दुराचार किया।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र में शिक्षिका से ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्र के रिश्तेदार ने यौन शोषण किया फिर शादी का झांसा देकर शिक्षिका के साथ कई बार दुराचार किया। पीड़िता ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

शिक्षिका ने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासी है और वह शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुंशीगंज पानी की टंकी के पास के बच्चों को ट्यूशन पढाने आती थी। घर पर बच्चे के रिश्तेदार राहुल शुक्ला पुत्र बिश्वनाथ शुक्ला निवासी ग्राम सुरेवा थाना महोली आते जाते रहते थे। पीड़ित के साथ राहुल शुक्ला ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। एक महीने पहले राहुल शुक्ला ने चार लोगों की मदद से शादी करने का झांसा देकर कई बार दुराचार किया। घर के लोग राहुल को मौका देकर बाहर चले जाते थे, जिसके बाद राहुल शुक्ला ने कई बार दुराचार किया और मोबाइल भी छीन लिया।

वह जब भी शादी करने का दबाव बनाती तब आश्वासन देकर मामला टाल देते। अब विपक्षी गण शादी करना नहीं चाहते हैं। धमकी दे रहे है यदि कहीं रिपोर्ट करने की कोशिश की तो पीड़िता और उसके घर वालों को जान से मरवा कर गायब कर देंगे। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला अति गंभीर है इसकी गंभीरता से जांच और साक्ष्य एकत्र करने के लिए टीम का गठन किया गया है। दोषी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा।

महिला से कथित डाक्टर ने किया दुष्कर्म वहीं सीतापुर के ही लहरपुर नगर क्षेत्र स्थित हॉस्पिटल में एक कथित डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप महिला मरीज़ द्वारा लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। 34 वर्षीय विवाहिता महिला ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि नगर क्षेत्र में पांच सितम्बर को पीड़िता की तबीयत खराब होने पर दवा लेने नगर क्षेत्र में हरगांव रोड़ पर स्थित हॉस्पिटल में गई थी। जहां मौजूद कथित डॉक्टर के द्वारा डरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो भी बना लिया।