आधी रात रोमांस, सुबह फेरे; पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका की घरवालों ने करा दी शादी

जालौन जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पकड़े जाने के बाद अगली सुबह मंदिर में उसकी उसी प्रेमिका से शादी करा दी गई। परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुए इस विवाह की अब पूरे क्षेत्र में चर्चा है। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई है।

यूपी के जालौन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा। कमरे में आहट होने पर लड़की के घरवालों ने युवक को पकड़ लिया और अगली सुबह इसकी खबर लड़के के घरवालों को दी। इस पर दोनों परिवारों ने प्रेमी-प्रेमिका को मंदिर में ले जाकर उनकी शादी कर दी। इस दौरान भारी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। वहीं, इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई।

ये मामला आटा थाना क्षेत्र के परासन गांव के सुनेहटा है। हमीरपुर जिले का बारहरा गांव के असेन्द्र शनिवार देर रात प्रेमिका से मिलने के लिए में चुपके से उसके गांव चला गया। रात करीब 2 बजे जब दोनों प्रेमी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी युवती के चाचा ने उन्हें देख लिया। लड़की ने तुरंत युवक को भगाने के लिए चाचा को पकड़ लिया। युवक अपने किसी रिश्तेदार के यहां छुप गया। लेकिन जब गांव में हल्ला हुआ तो उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों और लड़की के परिजनों ने उसे पकड़कर मारपीट की। लेकिन जब लड़की उसके पक्ष में खड़ी हो गई तो परिजनों ने लड़के के घरवालों को खबर की। सुबह होते ही दोनों पक्ष में आपस में बातचीत हुई।