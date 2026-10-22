फोटो पर माला, शोक के कार्ड छपवाए; जिंदा बेटी का परिवार ने शांति पाठ किया, जानें वजह

आगरा के सिढ़पुरा में प्रेमी के साथ रहने के फैसले से नाराज परिजनों ने जीवित बेटी का शांति पाठ करा दिया। शोक कार्ड छपवाकर लोगों को बुलाया और तस्वीर पर माला चढ़ाई। युवती घर से प्रेमी के साथ चली गई थी। पुलिस ने उसे बरामद किया, लेकिन बालिग होने के कारण न्यायालय ने उसे प्रेमी के साथ भेज दिया।

आगरा के सिढ़पुरा कस्बे में प्रेमी के साथ रहने के फैसले से नाराज परिजनों ने अपनी जिंदा बेटी का ही शांति पाठ करा दिया। परिजनों ने शोक संदेश के कार्ड छपवाए और लोगों को आमंत्रित किया। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के सामने बेटी की तस्वीर रखी गई और उस पर माला चढ़ाई गई। इस अनोखे आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शांति पाठ से संबंधित कार्ड पुलिस को भी भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, कस्बे की एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। इस मामले में उसके परिजनों ने नामजद लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस युवती को न्यायालय में पेश करने के लिए ले गई। वहां युवती ने अपने परिवार के साथ रहने के बजाय प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई। युवती के बालिग होने के कारण न्यायालय ने उसके बयान और इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी।

जिंदा बेटी का परिवार ने कराया शांति पाठ कोर्ट के इस फैसले के बाद युवती के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने बेटी के फैसले को स्वीकार करने के बजाय उसके जीवित रहते हुए ही शांति पाठ का आयोजन कर दिया। इसके लिए बाकायदा शोक कार्ड छपवाए गए और परिचितों को आमंत्रित किया गया। बुधवार को हुए आयोजन में आमंत्रित लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में युवती की फोटो रखकर उस पर माला चढ़ाई गई। शांति पाठ के कार्ड पुलिस को भेजे जाने के बाद मामला चर्चा में आ गया। आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। फिलहाल, युवती के बालिग होने और न्यायालय में अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद प्रेमी के साथ जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, परिजनों की नाराजगी जताने के इस तरीके को लेकर भी लोगों के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।