रविंद्र से नाजिया की लव मैरिज से भड़का परिवार, भाई ने बहन की हत्या कर कब्र में गाड़ा

मथुरा में हिंदू युवक से प्रेम विवाह करने वाली नाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके भाई मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया है। पति रविन्द्र की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद: हिंदू युवक से प्रेम विवाह करने वाली युवती की हत्या के मामले में गोविंदनगर पुलिस ने उसके भाई मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर चालान किया है। युवती के पति रविन्द्र कुमार की रिपोर्ट पर पचेरीकलां, झुंझुनू पुलिस से स्थानांतरित मुकदमा गोविंदनगर थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, झुंझुनू के गांव निहालपुरा निवासी रविन्द्र कुमार का नई बस्ती, बद्री नगर, गोविंदनगर, मथुरा निवासी युवती (नाजिया) से प्रेम संबंध था। युवती के परिजन इस रिश्ते से खुश नहीं थे। दोनों ने 18 जून को परिवार को बताए बिना आर्य समाज वैदिक ट्रस्ट, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली में शादी कर ली थी।

शादी का भरोसा देकर नाजिया को ले गए थे आरोप है कि दो अगस्त को युवती के परिजन रविन्द्र के घर पहुंचे और एक महीने के भीतर धूमधाम से शादी कराने का भरोसा देकर उसकी पत्नी को अपने साथ मथुरा ले गए। इसके बाद रविन्द्र ने पत्नी और उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। बाद में उसे पत्नी की हत्या किए जाने की सूचना मिली। रविन्द्र ने आरोप लगाया कि युवती के भाई अकरम, मोहम्मद कैफ, सोहिब, मां, चाची, जीजा आजाद और बहन आदि ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी।