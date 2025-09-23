घर वालों को रास नहीं आई मोहब्बत तो बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया

28 साल के युवक और 25 साल की लड़की के बीच पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। एक ही इलाके में रहने के चलते मुलाकातें होने लगीं। एक-दूसरे को पसंद करते थे। घरवालों को दोनों के रिश्तों का पता चला तो वे विरोध में आ गए। मंगलवार की सुबह एक बार फिर इन्हीं बातों को लेकर घर में कलह हुई।

यूपी के बरेली में एक लव स्टोरी का द एंड हो गया। इस कहानी में लड़की ने जहां खुद को फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की तो प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया। ट्रेन की चपेट में आने से प्रेमी की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद घटना से क्षेत्र के लोग हैरान रह गए हैं। हर किसी की जुबान पर यही घटना है और लोगों दोनों के लिए अफसोस जता रहे हैं।

घटना, बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 28 साल के युवक और 25 साल की लड़की के बीच पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। एक ही इलाके में रहने और लगातार मुलाकातों के नाते वे एक-दूसरे को पसंद करते थे। घरवालों को दोनों के रिश्तों का पता चला तो वे विरोध में आ गए। मंगलवार की सुबह एक बार फिर इन्हीं बातों को लेकर घर में कलह हुई। लोगों का कहना है कि तनाव भरी बातों के बीच लड़की ने घर में खुद को फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की हालत खराब होने पर परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। उधर, यह खबर लड़के के घर तक भी पहुंच गई।

आरोप है कि लड़की के परिवारवालों ने बेटी द्वारा खुदकुशी की कोशिश किए जाने के बाद प्रेमी पर फोन करके उसे परेशान करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया कि उसी की वजह से उनकी बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की। आरोप है कि लड़की के परिवारवालों के इन आरोपों पर युवक के भाई से पूछताछ भी होने लगी।