family did not approve of the love affair so daughter attempted suicide her lover jumped in front of a train घर वालों को रास नहीं आई मोहब्बत तो बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfamily did not approve of the love affair so daughter attempted suicide her lover jumped in front of a train

घर वालों को रास नहीं आई मोहब्बत तो बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया

28 साल के युवक और 25 साल की लड़की के बीच पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। एक ही इलाके में रहने के चलते मुलाकातें होने लगीं। एक-दूसरे को पसंद करते थे। घरवालों को दोनों के रिश्तों का पता चला तो वे विरोध में आ गए। मंगलवार की सुबह एक बार फिर इन्हीं बातों को लेकर घर में कलह हुई।

Ajay Singh संवाददाता, बरेलीTue, 23 Sep 2025 01:52 PM
share Share
Follow Us on
घर वालों को रास नहीं आई मोहब्बत तो बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया

यूपी के बरेली में एक लव स्टोरी का द एंड हो गया। इस कहानी में लड़की ने जहां खुद को फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की तो प्रेमी ट्रेन के आगे कूद गया। ट्रेन की चपेट में आने से प्रेमी की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद घटना से क्षेत्र के लोग हैरान रह गए हैं। हर किसी की जुबान पर यही घटना है और लोगों दोनों के लिए अफसोस जता रहे हैं।

घटना, बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 28 साल के युवक और 25 साल की लड़की के बीच पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। एक ही इलाके में रहने और लगातार मुलाकातों के नाते वे एक-दूसरे को पसंद करते थे। घरवालों को दोनों के रिश्तों का पता चला तो वे विरोध में आ गए। मंगलवार की सुबह एक बार फिर इन्हीं बातों को लेकर घर में कलह हुई। लोगों का कहना है कि तनाव भरी बातों के बीच लड़की ने घर में खुद को फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की हालत खराब होने पर परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। उधर, यह खबर लड़के के घर तक भी पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने घर बुलाकर मुस्लिम प्रेमी को मार डाला

आरोप है कि लड़की के परिवारवालों ने बेटी द्वारा खुदकुशी की कोशिश किए जाने के बाद प्रेमी पर फोन करके उसे परेशान करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया कि उसी की वजह से उनकी बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की। आरोप है कि लड़की के परिवारवालों के इन आरोपों पर युवक के भाई से पूछताछ भी होने लगी।

ये भी पढ़ें:पूरी फैमिली खत्म करना चाहती थी स्वाति, फिर प्रेमी से कराया पड़ोसी का कत्ल

इन सब बातों की जानकारी युवक को मिली तो वह घर से निकल गया। वह बरेली के कैंट क्षेत्र में पटरियों के पास पहुंच गया और ट्रेन आती देख उसके सामने छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

UP Top News Love Affair UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |