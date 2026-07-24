घर वालों को रास नहीं आई बेटी की मोहब्बत, परिजनों ने युवती की हत्या कर रातों रात जला दिया शव

अलीगढ़ जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। घर वालों ने बेटी के प्रेम-प्रसंग के चलते उसकी हत्या कर दी और रातों-रात बेटी के शव को जला दिया। घटना में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Aligarh News: अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव बसौली में खून के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवती का युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, लेकिन घर वालों को बेटी की मोहब्बत रास नहीं आई। परिजनों ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और रातों-रात शव को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब युवती के प्रेमी ने शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात परिजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने युवती के दो भाई, दो मामा व मां को गिरफ्तार कर लिया है।

गोंडा क्षेत्र के गांव बसौली निवासी 20 वर्षीय हिमांशी इंटरमीडिएट करने के बाद शहर के कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। पुलिस के अनुसार गोंडा कस्बे के ही दवा व्यापारी उमेश वार्ष्णेय के बेटे हर्षित वार्ष्णेय व हिमांशी के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। हिमांशी के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वे विरोध करने लगे। आरोप है कि उससे मारपीट की जाती थी। इसी बीच गुरुवार रात को बात इतनी बढ़ी कि परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। गांव में किसी को खबर हो, इससे पहले ही अपने खेत में ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। युवती की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। शुक्रवार सुबह हर्षित को जानकारी हुई, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। एसएसपी नीरज जादौन गांव में पहुंचे और पूछताछ की। उनके साथ एसपी देहात मनीष कुमार मिश्र, सीओ इगलास कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने खेत में से राख से सैंपल लिए। मामले में हर्षित की ओर से हिमांशी के अज्ञात परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

उत्पीड़न से तंग होकर हर्षित के पास आ गई थी युवती हर्षित ने मुकदमे में बताया है कि हिमांशी के परिजन उसके साथ मारपीट करते थे। 15 मार्च को परिजनों के उत्पीड़न से तंग होकर हिमांशी हर्षित के पास उसकी गोंडा कस्बे में स्थित दुकान पर आ गई थी। उसने बताया था कि परिजनों ने उसके साथ मारपीट की है। कुछ देर बाद ही उसके पीछे उसके परिवार के दो लड़के आए और दुकान के सामने ही उसे पीटने लगे। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है।

परिजनों ने जल्द शादी कराने का दिया था भरोसा घटना के दौरान हर्षित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस हर्षित, हिमांशी व उसके परिजनों को थाने ले गई। हालांकि इस दौरान भी युवती ने कहा था कि अगर वह घर गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। चूंकि मामला परिवार से जुड़ा हुआ था तो पुलिस ने हस्तक्षेप करके उसे परिजनों के साथ भेज दिया था। उस दौरान हिमांशी को उसके परिवार वाले लिखित में अपनी सुपुर्दगी में साथ ले गए थे। हर्षित के पिता के अनुसार हिमांशी के परिजनों ने ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही दोनों की शादी करा देंगे।

बेटी नहीं मानी तो पिता ने खाया था जहरीली पदार्थ घर ले जाने के बाद पिता व परिजनों ने फिर से रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन, युवती हर्षित के साथ ही रहने पर अड़ी रही। युवती के न मानने पर पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसके चलते कुछ दिन के लिए युवती शांत हो गई थी।

हर्षित को भी जान से मारने की दी थी धमकी हर्षित ने हिमांशी को एक फोन दे दिया था, जिससे दोनों की बातें होती थीं। बातचीत के दौरान हिमांशी ने कई बार हर्षित को बताया कि उसके परिजन कहते हैं कि हर्षित से किसी भी प्रकार का संबंध न रखो, नहीं तो तुझे और हर्षित दोनों को जान से मार देंगे। शुक्रवार सुबह छह बजे जानकारी हुई कि हिमांशी की रात में ही उसके परिजनों ने हत्या कर दी है। साक्ष्य मिटाने के लिए अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हर्षित व उसके परिवार ने हिमांशी के परिजनों से जान का खतरा भी जताया है। कहा है कि हिमांशी के परिजन कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं।