बोरे में बच्ची का शव मिलने के बाद परिवार में मचा कोहराम, ताई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
हाथरस में जिले के गांव कोंडरा जहांगीरपुर में चार दिन से लापता मासूम बच्ची का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची का शव मिलने के बाद उसकी ताई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
सिकंदराराऊ-हाथरस, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के हाथरस में जिले के गांव कोंडरा जहांगीरपुर में चार दिन से लापता मासूम बच्ची का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। बच्ची का शव मिलने के बाद उसकी ताई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके चलते पुलिस की जांच और उलझ गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ताऊ व परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
गांव कोंडरा जहांगीरपुर निवासी गुड़िया पत्नी योगेश अपने पति, दो पुत्र व दो पुत्री के साथ घर पर रहती थी। गुरुवार को गुड़िया की भतीजी ममता का शव नहर पर बोरे में मिला था। इस मामले में गुड़िया के पति योगेश ने अपने बड़े भाई पूरन, भाभी रामश्री व भाई की बेटी इशू पर शक के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें कोतवाली पुलिस ने पूरन और रामश्री को हिरासत में ले लिया। गुरुवार की रात गुड़िया अपने घर पर अंदर कमरे में अकेली सो रही थी। बाहर बरामदे में योगेश अपने बेटे विकास, देवेंद्र व बेटी नगीना, डोली के साथ सो रहा था। रात करीब तीन बजे विकास जब पानी पीने कमरे में गया तो मां गुड़िया फंदे पर संदिग्ध अवस्था में लटकी हुई थी। गुड़िया को जब तक फंदे से नीचे उतरा गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने गुड़िया के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भतीजी के बाद ताई की संदिग्ध अवस्था में मौत होने से पुलिस की जांच और उलझ गई है। मृतका ममता की छोटी ताई गुड्डी ने आत्महत्या क्यों की अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। सीओ सिंदराराऊ अमित पाठक ने बताया, बच्ची की हत्या के मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पूछताछ में हिरासत में लिये गए लोगों ने मृतका बच्ची की छोटी ताई पर शक जताया था। आशंका है कि महिला ने इसी के चलते फंदे पर लटक कर जान दे दी। फिलहाल आगे मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।