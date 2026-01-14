इकलौते बेटे की लाश लेकर आरोपी के घर पहुंच गया परिवार और गांववाले, करने लगे विलाप

संक्षेप: परिवारीजनों ने युवक को घायलावस्था में गोरखपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा था। वहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद रात में परिजन शव लेकर पहुंचे हैं। आज शव आरोपी के दरवाजे पर रखकर विलाप और प्रदर्शन किए।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के कटनवार में एक युवक का शव आरोपी के दरवाजे पर रखकर परिजवारीजन विलाप करने लगे। परिवार के गम में शामिल गांववाले भी वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। ये लोग युवक को साथ ले जाकर उसे खिला-पिलाकर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा रहे थे। सूचना पर पहुंचे कोतवाल के काफी मान मनौवल के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था।

परिजनों ने बताया कटनवार निवासी 24 वर्षीय सत्येंद्र गिरी को उसके गांव का एक युवक दो महीने 5 दिन पहले बाइक से अपने साथ ले गया। दिन भर साथ रखा। साथ में खाया-पिया, उसके बाद उसे पीटकर अधमरा करने के बाद खिरकिया के पास घायल होने की सूचना दी थी। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे घायल हालत में गोरखपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा था। वहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद रात में परिजन शव लेकर पहुंचे हैं। आज शव आरोपी के दरवाजे पर रखकर विलाप और प्रदर्शन किए। कोतवाल हर्षवर्धन सिंह पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए, लेकिन परिजनों का कहना था की घटना के दो महीने बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उन्होंने परिजनों से जो भी उनका तथ्य हो, देने को कहा, जिसके बाद शव लेकर जाने के लिए परिजन सहमत हुए। परिजनों ने कहा कि युवक के इलाज में सात लाख से अधिक रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने इसे भी दिलाने की मांग की।

15 घंटे से गायब युवक की लाश मिली, हत्या की आशंका वहीं कुशीनगर जिले के ही पडरौना शहर में बुधवार सुबह एक युवक की संदिग्ध हालात में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक का गला मफलर से कसा हुआ था और गर्दन पर स्पष्ट निशान भी दिखाई दे रहे थे। इसको लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।

सुबह करीब आठ बजे शहर के छुछिया गेट के पास एक कुएं के पीछे कुछ लोगों ने एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। जब लोग पास पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर परिजन भी वहां पहुंच गए और शव की पहचान सोनू खरवार (21), पुत्र कैलाश खरवार, निवासी सरदार पटेल नगर राईनी मोहल्ला के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार सोनू रविवार की शाम बाहर से कमाकर घर लौटा था।