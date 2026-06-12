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BJP विधायक के फर्जी लेटर पैड पर डिप्टी CM को भेजी झूठी शिकायत, जांच का आदेश भी जारी, और फिर...

sandeep हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/अफजलगढ़
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बिजनौर में भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम से फर्जी लेटर पैड और जाली हस्ताक्षर बनाकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ शिकायत भेजने का मामला सामने आया है। विधायक प्रतिनिधि ने अफजलगढ़ कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।

BJP विधायक के फर्जी लेटर पैड पर डिप्टी CM को भेजी झूठी शिकायत, जांच का आदेश भी जारी, और फिर...

बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह के फर्जी हस्ताक्षर और जाली लेटर पैड तैयार कर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को एक अल्ट्रासाउंड केंद्र के खिलाफ झूठी शिकायत भेजने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। षड्यंत्र की भनक लगते ही विधायक खेमे में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह ने कोतवाली अफजलगढ़ में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस को सौंपी गई तहरीर में विधायक प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह ने बताया कि वह वर्तमान में बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सुशांत सिंह के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं।

विधायक का फर्जी लेटर पैड तैयार किया

अफजलगढ़ के आदर्श नगर में स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक ने उत्तराखंड के ग्राम संन्यासीवाला निवासी महिला के साथ मिलकर बीती दो अप्रैल को निजी स्वार्थ और रंजिश के तहत एक गहरा षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने क्षेत्र में ही संचालित एक अन्य केंद्र 'ए टू जेड अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर' को अवैध रूप से सील कराने और उसे बदनाम करने की नीयत से विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम का एक फर्जी लेटर पैड तैयार कर लिया।

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पुलिस कर रही मामले की जांच

कोतवाली पुलिस का कहना है कि विधायक प्रतिनिधि की ओर से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षरों की बारीकी से जांच की जा रही है। मामले में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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विधायक प्रतिनिधि ने कहा- 'कानूनन दंडनीय अपराध'

विधायक प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह ने पुलिस को स्पष्ट किया कि संलग्न लेटर पैड न तो विधायक द्वारा जारी किया है और न ही उनके वास्तविक हस्ताक्षर हैं। "यह एक फर्जी दस्तावेज है, जिसे निजी स्वार्थ साधने और प्रशासनिक मशीनरी को गुमराह करने के लिए तैयार किया है। यह कृत्य न्यायहित व जनहित में कानूनन गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।" तहरीर में पुलिस से मांग की है कि फर्जीवाड़ा करने वाली महिला व अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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उप-मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा फर्जी पत्र

साजिशकर्ताओं ने इस फर्जी लेटर पैड पर विधायक कुंवर सुशांत सिंह के जाली हस्ताक्षर कर उप-मुख्यमंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ) को एक शिकायत भेज दी। इस शिकायत में 'ए टू जेड अल्ट्रासाउंड सेंटर' में व्यापक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होने का झूठा दावा करते हुए उस पर औचक छापा मारकर उसे सील करने का अनुरोध किया गया था। पत्र की गंभीरता को देखते हुए उप-मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर अग्रिम जांच के आदेश भी जारी हो गए।

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