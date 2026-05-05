Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी पंचायत चुनाव में पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा फर्जी वोटर, ऐसी हाईटेक होगी व्यवस्था

May 05, 2026 06:38 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी पंचायत चुनाव में  फर्जी वोटर पलक झपकते ही हाईटेक सिस्टम से पकड़ा जाएगा। जी हां, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) के प्रयोग से ऐसा संभव होगा।

यूपी पंचायत चुनाव में पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा फर्जी वोटर, ऐसी हाईटेक होगी व्यवस्था

UP Panchyat News: अब अगर कोई वोटर एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के बाद दूसरी जगह वोट डालने पहुंचेगा तो उसे पलक झपकते ही उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। जी हां, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) के प्रयोग से ऐसा संभव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पायलेट प्रोजेक्ट के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष की दो सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में इस प्रणाली का प्रयोग पायलेट प्रोजेक्ट के तहत किया गया जो सफल साबित हुआ। अब इसे पंचायत चुनाव में लागू किया जाएगा। फर्जी वोटरों की पहचान उनकी पुतलियों व चेहरे से की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शाहजहांपुर के कटरा व कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में दोनों सीटों पर कुल 50257 वोटरों पर इसका पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग किया और वह सफल हुआ। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार इस तरह का प्रयोग किसी चुनाव में किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन पर पीठासीन अधिकारियों को उनके मोबाइल पर एफआरएस एप अपलोड कराया गया है। यह ऐसा सिस्टम है कि चुनाव में वोटिंग शुरू होने से खत्म होने तक मोबाइल पर सिर्फ यही एप कार्य करेगा, बाकी कोई कॉलिंग व मैसेज नहीं किए जा सकेंगे।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किए गए डैशबोर्ड पर रियल टाइम मानीटरिंग की व्यवस्था है। सभी मतदाताओं को स्टेट वोटर नंबर (एसवीएन) जारी किया गया है और उनकी एसवीएन नंबर व फोटो सहित सूची ऑनलाइन तैयार की गई है। जैसे ही वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाएगा, उसका फोटो आईडी कार्ड और मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। फिर एफआरएस के माध्यम से उसकी फोटो मोबाइल पर खींची जाएगी। फोटो खींचते ही वोटर का नाम मतदान करने वाले मतदाताओं की लिस्ट में फोटो सहित ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा। अब अगर वह किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने की कोशिश करेगा तो जैसे ही इस मोबाइल एप से उसकी फोटो खींची जाएगी, उसने पहले कहां किस पोलिंग स्टेशन पर कब वोट डाला इसकी डिटेल तत्काल पीठासीन अधिकारी को मिल जाएगी और वह वोटर मौके पर ही पकड़ लिया जाएगा। यह पायलेट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब आगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इसका प्रयोग कर फर्जी वोटिंग रोकी जाएगी। फिर आगे नगर निकाय चुनावों में भी इसका प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है।

ऐसे काम करेगा एफआरएस मोबाइल एप

हर पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मियों के मोबाइल फोन पर एफआरएस एप अपलोड किया जाएगा। जिसमें हर पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट फीड होगी। मतदाता के एसवीएन नंबर के आखिर चार अंकों को इस एप पर भरते ही मतदाता की फोटो सहित डिटेल खुल जाएगी। फिर मौके पर फोटो और नाम का मिलान कर इस एफआरएस एप से फोटो खींची जाएगी। वोट डालते ही उसका डाटा लॉक हो जाएगा। जैसे ही वोटर दूसरे पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचेगा, मतदान कर्मी उसके एसवीएन नंबर को डालेगा और पहले डाले गए वोट की समय सहित पूरी डिटेल सामने आ जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव न होने पर बढ़ाएंगे प्रमुख और प्रधानों का कार्यकाल, राजभर बोले

बैटरी बैकअप भी ऑनलाइन देख सकेंगे

मतदान केंद्रों पर एफआरएस एप मतदान कर्मियों के मोबाइल फोन पर अपलोड किया जाएगा। किस केंद्र पर प्रयोग हो रहे मोबाइल की बैटरी कितनी है, इसकी ऑनलाइन मानीटरिंग होगी। जैसे ही बैटरी कम होगी उसके बैकअप की व्यवस्था तत्काल की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से इसकी निगरानी होगी। मतदान कर्मियों को 200 रुपये मोबाइल डाटा का अलग से चुनाव के दिन का खर्च दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में अगले 3 घंटे में इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट, 70 की गति से हवाएं भी
ये भी पढ़ें:ममता की हार से अखिलेश सतर्क, कहा- यूपी चुनाव से महिला आरक्षण लागू करे बीजेपी
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।