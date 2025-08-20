यूपी के इस शहर में फर्जी टीचरों का भंडाफोड़, बीएसए ने 4 को किया बर्खास्त; 11 साल से कर रहे थे नौकरी

बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में फर्जी शिक्षकों की धरपकड़ चल रही है। वर्ष 2010 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों का सत्यापन चल रहा है। इस बीच बुलंदशहर के बीएसए ने एक टीम इसी काम के लिए लगा रखी है। वर्ष 2014 में 4 लोग जिले के डिबाई ब्लॉक के स्कूलों में सहायक अध्यापक बनकर आए थे।

यूपी के बुलंदशहर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में चार फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। बीएसए ने सभी को बर्खास्त कर दिया है। यह आरोपी किसी और की बीटीसी की मार्कशीट पर विभाग में वर्ष 2014 से नौकरी कर रहे थे। चारों शिक्षक फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील के हैं। शिकायत के आधार पर बीएसए ने उक्त चारों शिक्षकों की मार्कशीट का परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय (पीएनपी ) से सत्यापन कराया था। लेखाधिकारी को भी चारों शिक्षकों से रिकवरी के लिए कहा गया है।

बीएसए डा. लक्ष्मीकांत पांडे्य ने तत्काल जांच शुरू करा दी थी। गत दिनों चारों शिक्षकों की बीटीसी की मार्कशीट का सत्यापन विभाग को प्राप्त हो गया था, इसमें पाया गया कि उक्त चारों शिक्षकों ने जिस बीटीसी की मार्कशीट को लगाया है उस रोल नंबर पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज है। विभाग के पास जो मार्कशीट है उसमें इन शिक्षकों का नाम दर्ज है। इन शिक्षकों ने मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ कर उसे विभाग में लगा दी और इसी के आधार पर स्कलों में शिक्षक बन गए।