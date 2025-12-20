वर्दी में ससुराल पहुंचकर धौंस जमाने लगा फर्जी दारोगा; पुलिस ने धर दबोचा, आईकार्ड, नेम प्लेट भी बरामद

आजमगढ़ के मिट्ठनपुर गांव में शनिवार को ससुराल में पत्नी पर धौंस जमा रहे फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी पुलिस परिचय पत्र, नेम प्लेट, वर्दी और जैकेट बरामद हुआ।उसने दरोगा होने का झांसा देकर शादी की थी और ठगी का काम करता था। पत्नी ने आरोपी दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को सूचना मिली कि वह पत्नी को धमकाने के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रदीप यादव निवासी मड़ना थाना अहरौला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पत्नी और ससुराल पक्ष को गुमराह करते हुए स्वयं को प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में तैनात दरोगा बताया था। वह दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। प्रयागराज में किराए के कमरे में रहकर अवैध गतिविधियां संचालित करता था।