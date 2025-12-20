Hindustan Hindi News
वर्दी में ससुराल पहुंचकर धौंस जमाने लगा फर्जी दारोगा; पुलिस ने धर दबोचा, आईकार्ड, नेम प्लेट भी बरामद

Dec 20, 2025 08:47 pm ISTDinesh Rathour आजमगढ़
आजमगढ़ के मिट्ठनपुर गांव में शनिवार को ससुराल में पत्नी पर धौंस जमा रहे फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी पुलिस परिचय पत्र, नेम प्लेट, वर्दी और जैकेट बरामद हुआ।उसने दरोगा होने का झांसा देकर शादी की थी और ठगी का काम करता था। पत्नी ने आरोपी दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को सूचना मिली कि वह पत्नी को धमकाने के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रदीप यादव निवासी मड़ना थाना अहरौला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पत्नी और ससुराल पक्ष को गुमराह करते हुए स्वयं को प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में तैनात दरोगा बताया था। वह दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। प्रयागराज में किराए के कमरे में रहकर अवैध गतिविधियां संचालित करता था।

निजामाबाद थाना क्षेत्र के मिट्ठनपुर हादी अली गांव निवासी काजल यादव की शादी प्रदीप के साथ वर्ष 2022 में हुई थी। काजल का आरोप है कि उसने खुद को दरोगा बताते हुए विवाह किया था। दहेज में लगभग आठ लाख रुपये, सोने के आभूषण और अन्य सामान लिए थे। बाद में दहेज और वाहन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। बाद में पता चला कि वह पुलिस में नहीं है। फर्जी दरोगा बनकर ठगी करता है। सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि विवाहिता की शिकायत पर फर्जी दरोगा को पकड़ा गया। उसके पास से दो फर्जी पुलिस परिचय पत्र, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, नेम प्लेट, उपनिरीक्षक की वर्दी, जैकेट, कैप, बेल्ट, जूता, आधार कार्ड, पैनकार्ड, एटीएम, दो मोबाइल आदि बरामद हुए।

