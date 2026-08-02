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यूपी में चल रही थी फर्जी पुलिस चौकी; सीओ, दरोगा और सिपाही सब नकली, एक गलती ने पहुंचाया जेल

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में पुलिस ने एक फर्जी चौकी का पर्दाफाश किया है। जहां फर्जी सीओ, दरोगा और सिपाही बैठकर सोशल मीडिया के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अवैध उगाही करता था। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 

Meerut Police news
फर्जी सीओ, दरोगा बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरफ्तार

Meerut News: यूपी के मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने शातिर हनीट्रैप गिरोह और फर्जी पुलिस दफ्तर का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अवैध उगाही करता था। आरोपी इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद युवकों को एक फर्जी पुलिस दफ्तर में बुलाते थे और फिर मुकदमे, जेल और एनकाउंटर का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलते थे। आरोपियों की एक गलती ने उनके अपराध की पोल खोल दी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

रिठानी निवासी नीरज पाल ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश और उनके दो अन्य साथियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उनसे दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने दबाव बनाकर 10 हजार रुपये ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर भी करा लिए। ​पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल पाल (25 वर्ष, निवासी रिठानी) और आकाश (20 वर्ष, निवासी पुट्ठा, थाना टीपीनगर) के रूप में हुई है।

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ठगी और जालसाजी का सामान भी बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी और जालसाजी का सामान बरामद किया है, जो असली पुलिस महकमे जैसा भ्रम पैदा करता था। बरामदगी में ​बिना नंबर प्लेट की एक कार और एक अतिरिक्त नंबर प्लेट, ​दो मोबाइल फोन और एक टेलीफोन, ​लैपटॉप, टैबलेट और कैलकुलेटर, ​फोन-पे रिसीवर बॉक्स, ​वॉकी-टॉकी सेट, ​पुलिस अधिकारियों के नाम की मोहरें और नेम प्लेट्स, ​कई फर्जी प्रार्थना पत्र, फाइलें, क्राइम रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर और अन्य दस्तावेज आदि शामिल है।

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इस तरह काम करता था गिरोह

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह के सदस्य इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर या खुद लड़की बनकर युवकों से दोस्ती करते थे। बातचीत के दौरान न्यूड वीडियो कॉल या अश्लील चैट के जरिए युवकों को फंसाया जाता था। इसके बाद युवकों को मिलने के बहाने मोहकमपुर स्थित एक फर्जी पुलिस कार्यालय में बुलाया जाता था, जहां बकायदा चौकी की तरह क्राइम रजिस्टर और एफआईआर रजिस्टर रखे गए थे। दफ्तर में खुद को सीओ, दरोगा और सिपाही बताने वाले आरोपी युवकों को गंभीर मुकदमों, जेल भेजने और एनकाउंटर की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे और अवैध वसूली को अंजाम देते थे। एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश तेजी से की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूरे मामले की गंभीरता से गहनता से जांच कराई जा रही है। मामला फर्जी पुलिस चौकी का नहीं, हनीट्रैप का है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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