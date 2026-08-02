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गोरखपुर में गैंगस्टर समेत 22 लोगों का बना फर्जी पासपोर्ट, वैरिफिकेशन करने वाला सिपाही गिरफ्तार

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में फर्जी वैरिफिकेशन कराकर पासपोर्ट जारी कराने के मामले में पुलिस ने एक सस्पेंड सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि उसने 2 साल की तैनाती के दौरान 22 लोगों के पासपोर्ट फर्जी पते और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी कराए गए।

Fake passports made for 22 people including a gangster in gorakhpur
गोरखपुर के गोरखनाथ थाने की रिपोर्ट पर 22 लोगों के फर्जी पासपोर्ट बने। इस मामले में एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है

UP News: यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गोरखनाथ थाने से फर्जी वैरिफिकेशन कराकर पासपोर्ट जारी कराने के मामले में पुलिस ने एक सस्पेंड सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को उसे जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि उसकी 2 साल की तैनाती के दौरान 22 लोगों के पासपोर्ट फर्जी पते और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित कर जारी कराए गए। पुलिस और पासपोर्ट विभाग 30 से अधिक संदिग्ध पासपोर्ट की भी जांच कर रहे हैं।

आरोपी सिपाही शशिकांत यादव गाजीपुर के नुनहरा क्षेत्र के नसिरपुरसिंह कुसुम का रहने है। वर्तमान में जीआपी में तैनाती थी। अधिकारियों के मुताबिक, शशिकांत ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना वास्तविक निवास सत्यापन किए कई आवेदनों को सही बताकर रिपोर्ट भेज दी। उसी के आधार पर पासपोर्ट जारी हुए। कई मामलों में आवेदकों का दिए गए पते से कोई संबंध नहीं मिला, जबकि कुछ पते पूरी तरह फर्जी पाए गए।

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गैंगस्टर बिल्ला का भी जारी कर दिया पासपोर्ट

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बिल्ला का पासपोर्ट है। उसका भी गोरखनाथ क्षेत्र के एक पते पर पासपोर्ट बन गया था। जांच में पता चला कि वह उस पते का निवासी नहीं था। इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच शुरू हुई और कई अन्य संदिग्ध पासपोर्ट भी जांच के घेरे में आ गए। खुलासा होने के बाद तीन लोगों को जेल भेजा जा चुका है। उसी समय शशिकांत यादव को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी।

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संदिग्ध पासपोर्टों की दोबारा जांच

गोरखनाथ थाने से फर्जी सत्यापन कराकर पासपोर्ट जारी कराने के मामले में पुलिस ने निलंबित सिपाही पूछताछ। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा फर्जी सत्यापन के बदले कितनी रकम ली जाती थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। जिन पासपोर्टों का सत्यापन संदिग्ध पाया गया है, उनकी दोबारा जांच कराई जा रही है। यदि अन्य कर्मचारियों या बाहरी लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि यह संगठित तरीके से किया गया फर्जीवाड़ा हो सकता है, इसलिए पूरे नेटवर्क की परतें खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

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पासपोर्ट शुल्क में 67 फीसदी की बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई

केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को कहा कि पासपोर्ट शुल्क में की गई 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी 14 वर्ष बाद की गई है। दरअसल, हाल में ही पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन कर शुल्क ढांचे में बदलाव किया है। इसके तहत 36 पृष्ठ वाले सामान्य नये पासपोर्ट के आवेदन शुल्क को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। संशोधित नियम एक जुलाई 2026 से प्रभावी हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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