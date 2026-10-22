करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के नकली नोट; छपाई-सप्लाई में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार
सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ के नकली नोटों के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनाली से हरीश रौंटा और अंबाला से अजय कुमार को दबोचा गया है।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच तेज करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने अजय कुमार को हरियाणा के अंबाला और हरीश रौंटा को हिमाचल प्रदेश के मनाली से पकड़ा है। दोनों पर नकली भारतीय मुद्रा की छपाई और बड़े पैमाने पर उसे खपाने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसी नकली नोटों के स्रोत से लेकर उन्हें बैंक की करेंसी चेस्ट तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
एनआईए की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, अजय कुमार को 16 अक्तूबर को अंबाला से गिरफ्तार किया गया, जबकि हरीश रौंटा को 22 अक्तूबर को मनाली से दबोचा गया। जांच में दोनों को पहले गिरफ्तार किए गए आदेश चौधरी और अन्य आरोपियों का करीबी सहयोगी बताया गया है।
एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि जाली नोट तैयार करने, उनकी आपूर्ति करने और उन्हें अलग-अलग माध्यमों से खपाने में कौन-कौन शामिल था। एनआईए की जांच में सामने आया है कि कथित साजिश के तहत तैयार किए गए नकली नोट विभिन्न आरोपियों के माध्यम से पीएनबी की करेंसी चेस्ट तक पहुंचाए गए थे।
दो महीने से हो रही जांच
इतनी बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा बैंक तक कैसे पहुंची और इस प्रक्रिया में किस स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है। एजेंसी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क की भूमिका स्पष्ट करने में जुटी है।
पीएनबी करेंसी चेस्ट में 29 अगस्त को 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोट मिलने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका सामने आई, जिसके बाद बैंक प्रबंधन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। शुरुआत में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में तीन सितंबर को एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ली।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।