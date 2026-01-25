धौंस दिखाने के लिए थार पर लगाई विधायक की फर्जी पास, SSP ने मौके पर ही सीज कर दी गाड़ी

संक्षेप: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसएसपी की चेकिंग के दौरान एक थार कार पकड़ी गई, जिस पर विधायक का फर्जी पास लगा था। मौके पर ही गाड़ी को सीज कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि फर्जी पास का इस्तेमाल धौंस दिखाने और टोल प्लाजा से वाहन निकलने के लिए किया जा रहा था।

गणतंत्र दिवस से पहले मेरठ की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर पुलिस की चेकिंग जारी है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को चेकिंग कर रहे एसएसपी ने काले रंग की एक थार को रोका जिस पर विधायक का फर्जी पास लगा था। एक अन्य इनोवा कार को पकड़ा गया, इस पर सचिवालय का फर्जी पास लगा था। जांच में दोनों पास फर्जी निकलने पर दोनों चालकों पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की। दोनों वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है।

शनिवार को डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा, सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने परतापुर थाने की फोर्स के साथ काशी टोल के पास चेकिंग के दौरान काले रंग की थार गाड़ी को रोका। इस पर विधानसभा सचिवालय का पास लगा था। चालक की पहचान परतापुर के बलरामपुर खेड़ा निवासी 24 वर्षीय मनोज के रूप में हुई। पास की जांच की तो यह फोटो स्टेट निकला। वहीं, जानी क्षेत्र के रामपुर पावटी निवासी 24 वर्षीय उत्कर्ष को इनोवा कार के साथ पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया। इस पर एमएलए का फर्जी पास लगा था। पुलिस पूछताछ में युवक कोई जबाव नहीं दे सका। जांच में यह पास फर्जी निकाला। एसएसपी ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया। इनोवा और थार कार को सीज कर दिया। परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया दोनों मामलों में फर्जी दस्तावेज बनवाने का मुकदमा दर्ज किया है। एक कार व बुलेट को सीज किया है।