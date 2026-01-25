Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfake MLA pass was put on the Thar to show off and the SSP seized the vehicle on the spot
धौंस दिखाने के लिए थार पर लगाई विधायक की फर्जी पास, SSP ने मौके पर ही सीज कर दी गाड़ी

संक्षेप:

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसएसपी की चेकिंग के दौरान एक थार कार पकड़ी गई, जिस पर विधायक का फर्जी पास लगा था। मौके पर ही गाड़ी को सीज कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि फर्जी पास का इस्तेमाल धौंस दिखाने और टोल प्लाजा से वाहन निकलने के लिए किया जा रहा था। 

Jan 25, 2026 12:37 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मेरठ
गणतंत्र दिवस से पहले मेरठ की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर पुलिस की चेकिंग जारी है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को चेकिंग कर रहे एसएसपी ने काले रंग की एक थार को रोका जिस पर विधायक का फर्जी पास लगा था। एक अन्य इनोवा कार को पकड़ा गया, इस पर सचिवालय का फर्जी पास लगा था। जांच में दोनों पास फर्जी निकलने पर दोनों चालकों पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की। दोनों वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है।

शनिवार को डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा, सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने परतापुर थाने की फोर्स के साथ काशी टोल के पास चेकिंग के दौरान काले रंग की थार गाड़ी को रोका। इस पर विधानसभा सचिवालय का पास लगा था। चालक की पहचान परतापुर के बलरामपुर खेड़ा निवासी 24 वर्षीय मनोज के रूप में हुई। पास की जांच की तो यह फोटो स्टेट निकला। वहीं, जानी क्षेत्र के रामपुर पावटी निवासी 24 वर्षीय उत्कर्ष को इनोवा कार के साथ पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया। इस पर एमएलए का फर्जी पास लगा था। पुलिस पूछताछ में युवक कोई जबाव नहीं दे सका। जांच में यह पास फर्जी निकाला। एसएसपी ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया। इनोवा और थार कार को सीज कर दिया। परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया दोनों मामलों में फर्जी दस्तावेज बनवाने का मुकदमा दर्ज किया है। एक कार व बुलेट को सीज किया है।

टोल पर निकलने को करते थे पास का इस्तेमाल

दोनों कार चालकों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि धौंस दिखाने और टोल प्लाजा से वाहन निकलने के लिए फर्जी पास का इस्तेमाल करते थे। इस मामले में डॉ विपिन ताडा ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जनपद की सभी सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। जनप्रतिनिधि के फर्जी पास लगाने वाले दो कार चालकों के खिलाफ रिपोट दर्ज की है, वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
