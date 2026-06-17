AI वाली सुंदर बीवी का सपना दिखाकर 1700 लोगों से करोड़ों की ठगी, फर्जी मैरिज ब्यूरो रैकेट का भंडाफोड़

यूपी के कानपुर में AI वाली सुंदर बीवी का सपना दिखाकर 1700 लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां पुलिस फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने का रैकेट सामने आया है।

यूपी के कानपुर में फर्जी मैरिज ब्यूरो रैकेट का खुलासा हुआ है। एआई वाली सुंदर पत्नी का सुंदर का सपना दिखाकर 1700 लोगों से करोड़ों की ठग का भंडाफोड़ हुआ है। यहां इंटर पास मैरिज ब्यूरो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई, छत्तीसगढ़ से कानपुर आकर आरोपी ने अलग-अलग नाम से तीन मैरिज ब्यूरो खोले और कॉल सेंटर में युवतियों के जरिये ठगी का नेटवर्क शुरू कर दिया। यह नेटवर्क कानपुर और इसके आसपास के जिलों तक फैला था।

बाराबंकी के एक युवक की शिकायत पर सप्ताह भर की कवायद के बाद क्राइम ब्रांच ने बुधवार को इसका खुलासा किया। क्राइम ब्रांच को आरोपी के 11 खाते मिले हैं। चार खातों की जांच में 41 लाख रुपयों का क्रेडिट मिला है। मामले में एक महिला समेत तीन लोग फरार हैं। इसके साथ ही कॉल सेंटर की 23 युवतियों से पूछताछ के बाद उन्हें नोटिस थमाकर फिलहाल घर जाने दिया गया है। शादी कराने के नाम पर पीड़ितों से करोड़ों रुपये की ठगी हुई। खास बात है कि 1700 लोगों में से किसी की भी शादी नहीं कराई गई।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि बाराबंकी के रामनगर तहसील के रहने वाले 41 वर्षीय चंद्रेश कुछ दिनों पहले शिकायत लेकर आए थे। उनका आरोप था कि शादी कराने का झांसा देकर 4 महीने में 4 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। जिसके बाद मामले की जांच साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल ने चंद्रेश को आयी फोन कॉल की डिटेल खंगालनी शुरू की तो कई नंबरों की लोकेशन एक ही जगह पर मिली। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल की रेकी की। करीब सप्ताह भर की इस कवायद के बाद टीम ने मंगलवार की देर शाम कर्रही रोड, गोशाला और यशोदा नगर में खोले गए तीन मैरिज ब्यूरो में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को तीनों मैरिज ब्यूरो में 23 महिला टेलीकॉलर्स फोन पर बात करते हुए मिलीं। पुलिस ने यहां मूलरूप से छत्तीसगढ़, भिलाई के रहने वाले रंजीश कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि रंजीश इंटर पास है और भिलाई से मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहा था। जिसे उसने बीच में ही छोड़ दिया।

रंजीश ने छत्तीसगढ़ की रजिस्टर्ड मैट्रिमोनियल साइट परफेक्ट रिश्ते में करीब डेढ़ साल तक मैनेजर के पद पर काम किया। इस दौरान वह काम के तौर तरीके सीख गया। इसके बाद अगस्त 2022 को परफेक्ट रिश्ते के नाम से मैट्रीमोनियल साइट खोली, फिर 2025 में शादी मैच और जनवरी 2026 में रिश्ते मैचिंग के नाम से मैट्रीमोनियल साइट खोली। इन तीनों साइटों को रंजीश ने एमएसएमई में भी पंजीकृत कराया। जिसके बाद उसने तीनों मैरिज ब्यूरो में 23 युवतियों को बतौर टेली कॉलर्स रखा। इन सभी को वह 5 से 6 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन भी देता था। इन युवतियों की मदद से ही वह पूरे नेटवर्क को बखूबी चला रहा था। पिछले चार साल में उसने 1700 युवकों को सुंदर और सुशील पत्नी का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी की। क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि उसके साथी आगरा के वकील अमित, करम पटेल और युवती जागृति की तलाश कर रही है। सभी 23 युवतियों को पूछताछ के बाद नोटिस देकर फिलहाल छोड़ दिया।

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