2 मिनट में बना देते फर्जी मार्कशीट; कानपुर के गैंग का कजाखिस्तान कनेक्शन, एक लिंक से पूरा खेल

कानपुर में फर्जी मार्कशीट और सरकारी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार तीन कैफे संचालक कजाखिस्तान नंबर से संचालित व्हाट्सऐप-टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे। ग्रुप से मिले लिंक, आईडी और पासवर्ड के जरिए वे आठ फर्जी पोर्टल पर लॉगइन कर 70 तरह के नकली दस्तावेज तैयार करते थे।

कानपुर में फर्जी मार्कशीट और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों कैफे संचालक कजाखिस्तान के नंबर से ऑपरेटेड व्हाट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे। इसी ग्रुप पर उन्हें पहले एक लिंक भेजा जाता था। इसके साथ ही आईडी और पासवर्ड दिया जाता था। लिंक पर क्लिक करते ही पोर्टल खुल जाता था। लॉगइन करके चंद मिनट में आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार कर देते थे। आरोपी ई-डिस्ट्रिक्ट समेत आठ फर्जी पोर्टल का इस्तेमाल कर 70 तरह के दस्तावेज बनाते थे। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि कल्याणपुर के आनंदेश्वर ऑनलाइन कैफे का संचालक तेजस पाल पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। पुलिस की पूछताछ में तेजस ने बताया कि वह लगभग एक साल पहले कजाखिस्तान नंबर से संचालित व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ा था। इसी ग्रुप के जरिए उसे डीबीडब्ल्यू नाम के पोर्टल का आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया गया।

2 से 10 मिनट में बना देते फर्जी दस्तावेज इसके साथ ही edistrict.goovi.in, janta portal, tech info समेत आठ पोर्टल का इस्तेमाल कैफे संचालक कर रहे थे। कजाखिस्तान के नंबर से भेजे गए लिंक पर जाकर संचालक आईडी पासवर्ड डालते थे। इसके बाद पोर्टल पर जाकर सरकारी दस्तावेज तैयार कर देते थे। मात्र 2 से 10 मिनट में ही वेबसाइट में पूछे गए विवरण को भरकर किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का सरकारी दस्तावेज तैयार होकर प्रिंट निकल आता था। ठग वेबसाइट के वॉलेट में रिचार्ज कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। अलग-अलग दस्तावेज के वेबसाइट में अलग-अलग रेट थे।

17 हजार से एक लाख तक की वसूली डीसीपी वेस्ट ने बताया कि शातिर यूपी, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा समेत देश के अधिकतर प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट चंद मिनट में तैयार कर देते थे। स्नातक, परास्नातक का डिग्री डिप्लोमा भी बनाकर देते थे। इसके लिए 17 हजार से लेकर एक लाख तक की रकम वसूली जाती थी। इसी तरह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड भी बदलाव संग चंद मिनट में दे देते थे। डीसीपी के मुताबिक टेलीग्राम वाट्सएप ग्रुप से आरोपित जुड़कर फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर रहे थे। उन ग्रुप को खंगालने पर उनसे यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और असम तक के कई मोबाइल नंबर जुड़े पाए गए हैं।

पोर्टल के जरिए निकालते थे दस्तावेजों की कॉपी पुलिस की पूछताछ में तेजस ने बताया कि यह लोग पोर्टल के जरिए किसी भी विभाग से संबंधित सरकारी दस्तावेज और बोर्ड की मार्कशीट का प्रिंट निकाल लेते थे। फिर उस पर उन विभागों या स्कूलों के जिम्मेदारों की मुहर लगाकर तैयार कर लेते थे। पुलिस को इन लोगों के पास से कल्याणपुर विधायक समेत कई अधिकारियों की मुहरें मिली हैं।