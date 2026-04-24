Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नामी ब्रांडों के नाम पर फर्जीवाड़ा; हार्पिक, कॉलिन और वीट की नकली खेप जब्त; 6 लोगों पर केस

Apr 24, 2026 03:55 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, पीलीभीत
share

पीलीभीत में छापेमारी कर हार्पिक, कॉलिन और वीट जैसे नामी ब्रांडों के नकली उत्पाद बरामद किए गए। जांच टीम में अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तथा संबंधित कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान जब्त किया गया।

नामी ब्रांडों के नाम पर फर्जीवाड़ा; हार्पिक, कॉलिन और वीट की नकली खेप जब्त; 6 लोगों पर केस

पीलीभीत शहर में नकली घरेलू उपयोग उत्पादों की बिक्री के खिलाफ पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। थाना सुनगढ़ी और कोतवाली क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर हार्पिक, कॉलिन और वीट जैसे नामी ब्रांडों के नकली उत्पाद बरामद किए गए। जांच टीम में अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तथा संबंधित कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान जब्त किया गया। पुलिस ने कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हार्पिक की नकली 103 बोतलें बरामद कीं

कंपनी के प्रतिनिधियों का शहर में लगातार नकली ब्रांडेड सामान बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंजीत कुमार साहू ने राकेट वकीसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जांच कराई। टीम मां भगवती एजेंसी, लोहा मंडी चौराहे पर पहुंची, जहां मालिक शैलेंद्र अग्रवाल पुत्र पवन अग्रवाल निवासी मोहल्ला डोरी लाल के प्रतिष्ठान से हार्पिक नाम से बिक रही 500 एमएल की 103 नकली प्लास्टिक बोतलें बरामद हुईं हैं।

ये भी पढ़ें:592 मरीजों के भर्ती का दावा, मिले केवल 40, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा उजागर
ये भी पढ़ें:यूपी: इस मंडल में 42 शिक्षकों के नाम-DOB एक, 2 जगह तैनाती; यहां एक और फर्जीवाड़ा

वीट क्रीम, कॉलिन के नकली बोतलें बरामद

इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में संजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में कई दुकानों पर जांच की गई। किराना मंडी स्थित आयुष अग्रवाल की दुकान से हार्पिक 200 एमएल के 2 पीस और 500 एमएल के 3 पीस बरामद हुए। घंटाघर के पास एमबीएस जनरल स्टोर से वीट हेयर रिमूवल क्रीम 30 ग्राम के 11 डुप्लीकेट पैकेट मिले। पुरानी गली मंडी स्थित प्रदीप किराना स्टोर से हार्पिक 500 एमएल की 4 बोतल और 200 एमएल की 4 बोतल बरामद हुईं।

ये भी पढ़ें:48 करोड़ की GST चोरी का सरगना गिरफ्तार, बोगस फर्म बनाकर यूपी में ठगी

पुलिस ने 6 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच जारी

गंगवार किराना स्टोर से हार्पिक 500 एमएल की 18 और 200 एमएल की 18 बोतलें मिलीं। मुकेश व विकास पटवा जनरल स्टोर, गणेश मार्केट से सबसे अधिक नकली सामान मिला। यहां से हार्पिक 200 एमएल की 121 बोतल, 500 एमएल की 4 बोतल, एक लीटर की 9 बोतल, कॉलिन 250 एमएल की 39 बोतल, 500 एमएल की 17 बोतल और वीट क्रीम 30 ग्राम के 32 पीस बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने जब्त सामान कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि नकली माल की सप्लाई चेन खंगाली जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।