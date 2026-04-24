नामी ब्रांडों के नाम पर फर्जीवाड़ा; हार्पिक, कॉलिन और वीट की नकली खेप जब्त; 6 लोगों पर केस

पीलीभीत में छापेमारी कर हार्पिक, कॉलिन और वीट जैसे नामी ब्रांडों के नकली उत्पाद बरामद किए गए। जांच टीम में अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तथा संबंधित कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान जब्त किया गया।

पीलीभीत शहर में नकली घरेलू उपयोग उत्पादों की बिक्री के खिलाफ पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। थाना सुनगढ़ी और कोतवाली क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर हार्पिक, कॉलिन और वीट जैसे नामी ब्रांडों के नकली उत्पाद बरामद किए गए। जांच टीम में अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तथा संबंधित कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान जब्त किया गया। पुलिस ने कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हार्पिक की नकली 103 बोतलें बरामद कीं कंपनी के प्रतिनिधियों का शहर में लगातार नकली ब्रांडेड सामान बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंजीत कुमार साहू ने राकेट वकीसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जांच कराई। टीम मां भगवती एजेंसी, लोहा मंडी चौराहे पर पहुंची, जहां मालिक शैलेंद्र अग्रवाल पुत्र पवन अग्रवाल निवासी मोहल्ला डोरी लाल के प्रतिष्ठान से हार्पिक नाम से बिक रही 500 एमएल की 103 नकली प्लास्टिक बोतलें बरामद हुईं हैं।

वीट क्रीम, कॉलिन के नकली बोतलें बरामद इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में संजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में कई दुकानों पर जांच की गई। किराना मंडी स्थित आयुष अग्रवाल की दुकान से हार्पिक 200 एमएल के 2 पीस और 500 एमएल के 3 पीस बरामद हुए। घंटाघर के पास एमबीएस जनरल स्टोर से वीट हेयर रिमूवल क्रीम 30 ग्राम के 11 डुप्लीकेट पैकेट मिले। पुरानी गली मंडी स्थित प्रदीप किराना स्टोर से हार्पिक 500 एमएल की 4 बोतल और 200 एमएल की 4 बोतल बरामद हुईं।