क्रिकेटर रिंकू की बहन की फेक आईडी, एआई से प्रधानमंत्री संग बनाकर फोटो डाली

संक्षेप: भारतीय टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। वह इंस्टाग्राम व फेसबुक पर रील्स भी बनाती हैं। इसी बीच उनके नाम से ही एक और आईडी बनाई गई है।

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अलीगढ़ के रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह के नाम से फेसबुक पर किसी ने फर्जी आईडी बना ली है। यही नहीं, आईडी से लगातार तरह-तरह की पोस्ट की जा रही हैं। यहां तक कि एआई से नेहा को प्रधानमंत्री के साथ दिखाते हुए फोटो डाली गई है। एक फोटो में प्रधानमंत्री, सपा प्रमुख अखिलेश यादव व सांसद प्रिया सरोज भी साथ नजर आ रहे हैं। आईडी पर तीन लाख 63 हजार फॉलोवर्स हैं। इसका खुलासा खुद नेहा सिंह ने किया। उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट डालकर लोगों को इस बारे में बताते हुए आगाह किया है। हालांकि पुलिस को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। वह इंस्टाग्राम व फेसबुक पर रील्स भी बनाती हैं। इसी बीच उनके नाम से ही एक और आईडी बनाई गई है। खास बात ये है कि उस आईडी पर ब्ल्यू टिक लगा हुआ है। ऐसे में लोग उसे असली मानते हैं। कुछ दिन पहले इसी आईडी से एक फोटो डाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव व सांसद प्रिया सरोज साथ में खड़े दिख रहे थे। यह फोटो एआई की मदद से बनाया गया था। चूंकि जून में रिंकू सिंह की सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई हो चुकी है तो इस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दीं। इसके अलावा हर रोज इस आईडी से तमाम पोस्ट की जा रही हैं।