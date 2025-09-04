फर्जी IAS का दबदबा, करोड़ों की कारों के काफिले में चलता था, फ्लैट का किराया 60 हजार रुपये महीना

लखनऊ में गिरफ्तार फर्जी आईएएस करोड़ों की गाड़ियों के काफिले में घुमता था। यहां तक कि शालीमार वन वर्ल्ड बिलगेडियर कोट के फ्लैट में 60 हजार रुपये महीना किराए पर रहता था। जबकि अलग से 10 हजार रुपये मेंटीनेंस चार्ज देता था। गाड़ियों से लेकर शान-ओ- शौकत पर करीब 10 लाख रुपये महीना खर्च करता था।

यूपी के लखनऊ की वजीरगंज पुलिस द्वारा बुधवार तड़के गिरफ्तार फर्जी आईएएस (केंद्रीय सचिव) सौरभ त्रिपाठी गोमतीनगर विस्तार में शालीमार वन वर्ल्ड बिलगेडियर कोट के फ्लैट में 60 हजार रुपये महीना किराए पर रहता था। 10 हजार रुपये मेंटीनेंस चार्ज देता था। गाड़ियों से लेकर शान-ओ- शौकत पर करीब 10 लाख रुपये महीना खर्च करता था। मऊ, नोएडा और कई अन्य जिलों में भी उसने मकान और तमाम अन्य संपत्तियां बनाईं।

प्राथमिक जांच में पता चला है कि जालसाज सौरभ त्रिपाठी यह सारी कमाई सरकारी विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग और ठेके-पट्टे दिलाने के नाम पर दलाली से करता था। उसकी सफेदपोशों और ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छी पकड़ थी। पुलिस कॉल डिटेल्स के आधार पर ब्योरा जुटा रही है कि किन-किन लोगों के संपर्क में था। उसकी नोएडा सेक्टर 35 गरिमा विहार, बिहार और मऊ के लखन्सी सराय इमलिया में भी संपत्तियां हैं। मऊ के लखन्सी सराय का वह मूल निवासी है। वजीरगंज पुलिस सभी संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही है। इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर आगे की कार्रवाई करेगी। सौरभ ने एक युवक को अपने पीएस के रूप में रखा था। उसे वेतन देता था। उसे भी वह खुद को आईएएस ही बताता था। उसका पता लगाया जा रहा है।

नगर विकास विभाग की बैठक में कैसे पहुंचा? पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि आरोपी की वायरल फोटो के आधार पर जांच की जा रही है कि वह कैसे नगर विकास विभाग की बैठक में पहुंचा? बैठक की फोटो कब की है? इसके साथ ही वह दूसरे प्रदेशों के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि कैसे बना? वहां उसे प्रोटोकाल कैसे जारी हुआ? इन सब बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वायरल फोटो के अनुसार उत्तराखंड के कार्यक्रम वाली फोटो 19 जून 2024 और पटना वाली भी उसी समय की है। वहां की पुलिस से बात करके ब्योरा मांगा गया है।

बीटेक पास फर्राटेदार बोलता है अंग्रेजी, पत्नी भी इंजीनियर इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सौरभ ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की है। उसके बाद वह पटना में एक एनजीओ से जुड़ा। सरकारी विभागों में उसका आना-जाना हुआ। वहीं से उसने फर्जी आईएएस बनने की योजना बनाई। उसके बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी आईएएएस के नाम से बनाया। पूछताछ में पता चला कि सौरभ की पत्नी भी किसी कंपनी में इंजीनियर है। उसका वेतन करीब एक लाख रुपये है।