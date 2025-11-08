Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFake IAS officer returned money to Mokama businessman, Rs 99 lakh recovered from Gorakhpur Junction, case revealed
फर्जी IAS मोकामा के व्यापारी को लौटाए थे रुपये, गोरखपुर जंक्शन से बरामद 99 लाख मामले में खुलासा

फर्जी IAS मोकामा के व्यापारी को लौटाए थे रुपये, गोरखपुर जंक्शन से बरामद 99 लाख मामले में खुलासा

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर जंक्शन पर बरामद 99 लाख मामले में खुलासा हुआ है। जांच में फर्जी IAS ने मोकामा के व्यापारी को रुपये वापस किए थे। रुपये लेकर वैशाली एक्सप्रेस पकड़ने जाते समय शुक्रवार को गोरखपुर जंक्शन पर माधव मुकुंद पकड़ा गया था।

Sat, 8 Nov 2025 10:35 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
गोरखपुर जंक्शन पर 99.09 लाख रुपये के साथ पकड़े गए मोकामा के व्यापारी से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि पकड़ा गया माधव मुकुंद अपना खुद का पैसा लेकर जा रहा था। दरअसल, गुलरिहा के झुंगिया बाजार में रहने वाला बिहार का एक युवक लंबे समय से फर्जी आईएएस बनकर घूम रहा है। माधव मुकुंद ने उसे दो करोड़ रुपये और दो लग्जरी गाड़ी रिश्वत के तौर पर 20 करोड़ का ठेका पाने के लिए दी थी। इसमें से एक करोड़ रुपये फर्जी आईएएस ने अपने एक परिचित से वापस कराया था। रुपये लेकर वैशाली एक्सप्रेस पकड़ने जाते समय शुक्रवार को गोरखपुर जंक्शन पर माधव मुकुंद पकड़ा गया था।

बिहार के मोकामा के वार्ड नंबर 14 रामचरण टोला के रहने वाले माधव मुकुंद ने बताया कि नकदी उसने चिलुआताल क्षेत्र के बरगदवा के एक व्यक्ति से ली है। इसकी जांच करने पर पता चला कि उसने ठेका हासिल करने के लिए एक फर्जी आईएएस को दो करोड़ रुपये दिए थे। ठेका नहीं मिलने पर रुपये वापस करने के लिए वह फर्जी अफसर पर लंबे समय से दबाव बना रहा था। काफी प्रयास के बाद उसे एक करोड़ रुपये वापस मिले थे, जिसे लेकर जाते समय पकड़ा गया। शुक्रवार को पूछताछ के बाद माधव मुकुंद को पुलिस ने छोड़ दिया और अब आयकर विभाग में जवाब देकर वह रुपये को छुड़ाने की प्रक्रिया में लगा है। इसी बीच अब पुलिस के रडार पर आया फर्जी आईएएस फरार हो गया है, जिसकी तलाश में टीम गठित कर दी गई है।

मध्य प्रदेश-बिहार में पुलिस भी ठग फर्जी आईएएस की तलाश में

दरअसल, पुलिस को करीब एक महीने पहले कुसम्ही के रहने वाले एक शख्स ने फर्जी आईएएस की शिकायत की थी। उसने फोटो व वीडियो देकर बताया था कि यह शख्स खुद को आईएएस बताकर वसूली करता है। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करता है और फिर काली सूची में डालने की घुड़की देकर वसूली करता है। इसकी जानकारी उसने गोरखपुर के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस को भी दी थी। दोनों प्रदेशों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी कि इसी बीच उसके द्वारा दिए गए रुपये के पकड़े जाने के बाद मोबाइल बंद हो चुका है। मोबाइल बंद हो जाने से उसके करीब पहुंच चुकी पुलिस खाली हाथ हो गई है।

एआई की मदद से खबरों की कटिंग करता था वायरल

फर्जी आईएएस एआई की मदद से अखबार में प्रकाशित खबर की तरह स्क्रीन शॉट लेकर उसे वायरल करता था। उसमें कहीं पर निरीक्षण का जिक्र होता था, तो कभी अफसरों के साथ बैठक की बात लिखी होती थी। इसे देखने के बाद उसके अफसर होने का लोग यकीन कर लेते थे।

अफसरों के चेंबर में फोटो कैसे पाया, जांच तेज

सबसे उलझाऊ सवाल का जवाब उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वह अफसर के केबिन में उनकी कुर्सी पर बैठ कर फोटो कैसे हासिल कर ले लेता था। इसमें पीछे लगे बोर्ड पर पूर्व में रहे अफसरों के नाम व कार्य अवधि अंकित रहती थी, जिसे देखकर कोई भी उसे अफसर मान लेता था। वह अपनी गाड़ियों पर अफसरों को नीली बत्ती का भी इस्तेमाल करता था।

