फर्जी IAS का खेल, 25 लड़कियों से रचाई शादी, गोरखपुर की युवती को बनाया 26वां शिकार, 30 लाख ऐंठे
खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाला युवक 25 शादियां कर लाखों रुपये ठग चुका है। उसके खिलाफ इटावा के एकदिल थाने में पहले से दो युवतियों ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस बार धोखाधड़ी का शिकार बने गोरखपुर के पीड़ित परिवार के लोग जब हकीकत जानने उसके गांव पहुंचे तो इस बात का खुलासा हुआ।
Gorakhpur News: खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाला इटावा निवासी प्रीतम निषाद अब तक कई शादियां कर लाखों रुपये ठग चुका है। उसके खिलाफ इटावा के एकदिल थाने में पहले से दो युवतियों ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस बार धोखाधड़ी का शिकार बने गोरखपुर के पीड़ित परिवार के लोग जब हकीकत जानने उसके गांव पहुंचे, तो वहां लोगों ने फर्जीवाड़े के प्रमाण दिए गए और आरोपी द्वारा धोखे से 25 शादियां किए जाने की जानकारी दी। परिजन बेटी को वापस ले आए, लेकिन आरोपित फरार है। शादी में 30 लाख रुपये से अधिक खर्च होने के बाद से परिवार सदमे में है।
पीड़ित लड़की के पिता पैरालाइज्ड हैं, उन्होंने बताया कि उनकी तीन बेटियां और एक बेटा है। दो बेटियों की शादी के बाद उन्होंने छोटी बेटी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। दिल्ली में रहने वाली बड़ी बेटी ने समाज के एक ग्रुप में आए युवक का प्रोफाइल दिखाया। इसमें प्रीतम कुमार निषाद (निवासी लुधियात मोहल्ला, इटावा) को 32 वर्षीय आईएएस अधिकारी और मणिकपुर में तैनात एसडीएम बताया गया था। उसने दहेज न लेने की बात भी कही थी। दिसंबर 2025 में प्रीतम गोरखपुर आया और लड़की को पसंद कर लिया।
परिजन उसकी जानकारी के लिए इटावा भी गए, जहां उसने लुधियात मोहल्ले में एक मकान दिखाया और बताया कि वह अपनी बहन के साथ यहां रहता है। गांव के बारे में पूछने पर उसे पिछड़ा बताते हुए, वहां कम आना-जाना बताया और खुद को गांव का पहला आईएएस अधिकारी बताया। इन बातों से परिवार आश्वस्त हो गया और 11 मार्च 2026 को शादी तय कर दी गई। बाद में उसने शादी के खर्च के नाम पर 15 लाख रुपये ले लिए।
वीडियो दिखाकर दोबारा दिलाया भरोसा
आरोपित ने अपनी सफाई में एक पुराना इंटरव्यू वीडियो दिखाया और रिश्तेदारों पर जलन का आरोप लगाया। उसके झांसे में आकर 12 मार्च को विदाई कर दी गई, लेकिन बाद में उसके गांव से दोबारा कॉल आने लगी, जिनमें उसके फर्जीवाड़े के प्रमाण दिए गए और 25 शादियों की जानकारी दी गई।
शादी के दिन गहराया शक
11 मार्च को बारात मोहद्दीपुर स्थित एक होटल में ठहरी। रिश्तेदारों ने बातचीत में उससे पोस्टिंग और क्षेत्र के बारे में सवाल किए, लेकिन वह स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। इससे संदेह पैदा हुआ, फिर भी रात में शादी की रस्में पूरी हो गईं। अगले दिन परिजनों ने उस ग्रुप से संपर्क कर युवक के गांव का नंबर लिया और वहां बात की। गांव वालों ने बताया कि वह आईएएस नहीं, बल्कि ठगी करने वाला व्यक्ति है और पहले भी कई लोगों को धोखा दे चुका है। यह सुनते ही विदाई रोक दी गई।
इटावा पहुंचने पर सामने आई हकीकत
इसके बाद परिजन तुरंत इटावा पहुंचे। वहां उसके घर की स्थिति और व्यवहार देखकर संदेह पुख्ता हो गया। सख्ती से पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि वह आईएएस नहीं है और एक निजी कंपनी में काम करता था। पुलिस से जानकारी मिली कि आरोपी के खिलाफ पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित परिवार बेटी को लेकर गोरखपुर लौट आया और कैंट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि जिस घर में उसे ले जाया गया, वहां शौचालय तक नहीं था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें