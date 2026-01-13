सीमा पर पकड़ा गया फर्जी IAS अधिकारी, कैसीनो में जुआ खेलने के लिए जा रहा था नेपाल

संक्षेप: एसएसबी ने बहराइच जिले में भारत-नेपाल के रुपईडीहा सीमा पर लाल-नीली बत्ती और हूटर लगे वाहन से पड़ोसी देश में जाने की कथित रूप से कोशिश कर रहे फर्जी आईएएस अधिकारी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने बहराइच जिले में भारत-नेपाल के रुपईडीहा सीमा पर लाल-नीली बत्ती और हूटर लगे वाहन से पड़ोसी देश में जाने की कथित रूप से कोशिश कर रहे फर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक पहुप कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि भारत-नेपाल सीमावर्ती रूपईडीहा सीमा पर रविवार शाम साढ़े सात बजे हूटर बजाते हुए लाल-नीली बत्ती लगी एक कार में पांच लोग नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने जब उन्हें रोककर पूछताछ की तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेंद्र बताया और खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए कहा कि वह लखनऊ सचिवालय में तैनात है।

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि शंका होने पर एसएसबी, रूपईडीहा पुलिस और सीमा पर तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विस्तृत पूछताछ की तो मालूम हुआ कि इन पांचों में से ना तो कोई आईएएस अधिकारी है और ना ही वाहन पर लाल-नीली बत्ती लगाने के लिए अधिकृत हैं। आरोपियों की पहचान लखनऊ निवासी धर्मेंद्र सिंह, शुभम बाजपेई, अनमोल सिंह, सचिन सिंह और स्वप्नल सहाय के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि जिस वाहन पर सवार होकर सभी आरोपी जा रहे थे, वह धर्मेंद्र की पत्नी की कंपनी प्रिया एजेंसी के नाम पर लखनऊ में पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान आरोपियों स्वीकार किया कि वे नेपाल में कैसीनो में जुआ खेलने जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.17 लाख रुपये, छह मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप डिवाइस तथा पावर बैंक बरामद किए हैं।