टाटा, पतंजलि जैसे ब्रांड के नाम पर बिक रहा था नकली सामान, पुलिस की छापेमारी में लाखों का माल बरामद

संक्षेप: गोरखपुर में नामी कंपनियों के नकली उत्पादों के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। टाटा, पिडिलाइट, रेकिट और पतंजलि के ब्रांड के नाम का दुरुपयोग कर नकली सामान बाजार में खपाया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान लाखों का नकली माल बरामद हुआ।

यूपी के गोरखपुर में नामी कंपनियों के नकली उत्पादों के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेकिट बेंकाइजर (इंडिया) लिमिटेड और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के ब्रांड के नाम का दुरुपयोग कर नकली सामान बाजार में खपाए जाने की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी प्रतिनिधियों के साथ छापेमारी की। इस दौरान लाखों का नकली माल बरामद किया गया है।

स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी शिवम गुप्ता ने गोरखनाथ थाने में लिखित शिकायत दी थी कि क्षेत्र में एक आपूर्तिकर्ता नामी कंपनियों के नकली उत्पादों को असली बताकर क्रय-विक्रय व सप्लाई कर रहा है। शिकायत पर पुलिस ने कंपनी की टीम के साथ ललितापुरम, राजेंद्र नगर कॉलोनी स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। मौके पर पुराना गोरखपुर, विजयनगर निवासी दिनेश कुमार दासवानी मिला, जिसने खुद को गोदाम का संचालक बताया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकली उत्पाद बरामद किए गए। पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों ने प्रत्येक ब्रांड के नमूने जांच के लिए अलग किए, जबकि शेष नकली माल को 16 बोरियों में भरकर सील कर दिया। तुलना के लिए कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए असली उत्पादों को भी अलग से सील कर कब्जे में लिया गया है। बरामदगी के आधार पर गोदाम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

ये नकली उत्पाद हुए बरामद टाटा टी अग्नि (43.75 ग्राम) 240 पैकेट, टाटा प्रीमियम टी (250 ग्राम) 25 पैकेट, फेविक्विक 17,977 पाउच, हार्पिक (250 एमएल) 500 बोतलें, हार्पिक (500 एमएल) 95 बोतलें, हार्पिक (1000 एमएल) 41 बोतलें, पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट (100 ग्राम) 420 ट्यूब।

