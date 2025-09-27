fake gold passed off as genuine case filed against 6 people including the manager of non banking finance company असली के नाम पर नकली सोने से की धांधली, मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर समेत 6 पर केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfake gold passed off as genuine case filed against 6 people including the manager of non banking finance company

असली के नाम पर नकली सोने से की धांधली, मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर समेत 6 पर केस

ऑडिटर ने पाया कि 432.8 ग्राम यानी 48 आइटम स्वर्णाभूषणों की जगह शून्य शुद्धता वाले आभूषण रखे गए थे। आरोप है कि यह घोटाला शाखा प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की मिलीभगत से हुआ है, क्योंकि स्वर्ण की सुरक्षा और शाखा सेफ की चाबियां इन्हीं दोनों के पास रहती हैं।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSat, 27 Sep 2025 12:53 PM
share Share
Follow Us on
असली के नाम पर नकली सोने से की धांधली, मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर समेत 6 पर केस

गोल्ड लोन देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में लाखों की धांधली का मामला सामने आया है। कंपनी के एरिया हेड ने रेती रोड और राप्तीनगर शाखाओं में कार्यरत शाखा प्रबंधक, सहायक शाखा प्रबंधक समेत छह कर्मचारियों पर गबन का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि इन अधिकारियों ने गिरवी रखे असली स्वर्णाभूषणों को नकली आभूषण से बदलकर लगभग 13.98 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया है। शुक्रवार को कोतवाली थाने में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्तमान में दो आरोपित बस्ती में, एक महराजगंज के निचलौल में शेष गोरखपुर के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत हैं

कंपनी के एरिया हेड और केरल निवासी राजू सिंह ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 8 फरवरी 2022 को राप्तीनगर शाखा में आकस्मिक ऑडिट करने के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। ऑडिटर ने पाया कि 432.8 ग्राम यानी 48 आइटम स्वर्णाभूषणों की जगह शून्य शुद्धता वाले आभूषण रखे गए थे। यह घोटाला शाखा प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की मिलीभगत से हुआ है, क्योंकि स्वर्ण की सुरक्षा और शाखा सेफ की चाबियां इन्हीं दोनों के पास रहती हैं। जांच में सामने आया कि रेती रोड शाखा से 879 ग्राम स्वर्ण को 29 नवंबर 2021 को सिस्टम में राप्तीनगर शाखा के नाम ट्रांसफर दिखाया गया, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण 14 दिसंबर 2021 को हुआ।

ये भी पढ़ें:रुपए लेकर भागे प्राइवेट बैंक मालिक के पिता पर फूटा गुस्सा, पहनाई जूतों की माला

खास बात यह कि शाखा प्रबंधक या सहायक प्रबंधक की जगह कनिष्ठ सहायक आशीष त्रिपाठी ने स्वर्ण ले जाकर जमा कराया और राप्तीनगर शाखा प्रबंधक अभिषेक त्रिपाठी ने बिना सत्यापन के उसे स्वीकार कर लिया। इस दौरान शाखा के संरक्षक दिवाकर सिंह, मालती शुक्ला और अमन तिवारी भी जिम्मेदारी पर थे। सभी ने मिलकर असली स्वर्णाभूषणों को नकली से बदल कर लाभ उठाया। इससे न केवल कंपनी को वित्तीय हानि हुई बल्कि उसकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है। कंपनी ने कोतवाली और एसएसपी को लिखित शिकायत दी। आरोप है कि अभियुक्तों ने पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं होने दी। अब एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफा

जालसाजी में इन्हें बनाया गया आरोपित

बस्ती हेड आफिस में कार्यरत अभिषेक त्रिपाठी, निचलौल महराजगंज में कार्यरत शैलेश कुमार, गोरखपुर में कार्यरत दिवाकर सिंह, बक्शीपुर शाखा में कार्यरत अमन तिवारी, बस्ती में कार्यरत मालती और गोरखपुर में कार्यरत आशीष त्रिपाठी को आरोपित बनाया गया है। सभी को गबन, विश्वासघात और जालसाजी का आरोपी बनाया गया।

क्या बोली पुलिस

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |